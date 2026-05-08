Eşine üretimde yardımcı olan 49 yaşındaki İsmail Parlak ise emekli olana kadar doğadan kopuk yaşadıklarını, emekli olunca da doğaya dönmeye başladıklarını ifade etti.

Eşinin mantar tesisi kurma hayalini gerçekleştirdiklerini anlatan Parlak, şunları kaydetti:

"Kurumsal bir firmada çalışıyordu. Buradan ayrılmak istiyordu. Eşim işten ayrıldı ve mantar üretme işine tamamen yönlendik. Şimdi tek serada üretim yapıyoruz. Allah kısmet ederse bunu büyüteceğiz. Büyüttüğümüzde de ekonomiye katkıda bulunacağız. Bu projeyi yaparken sıfır atık olarak başladık ve sıfır atık olarak devam ettirmeye çalışıyoruz. Ürünlerimizin artıklarını çevremizdeki insanlara hayvansal gübreye eşdeğerde bir gübre olarak veriyoruz. Bu, tarlalar, bahçeler, hatta çiçeklerde bile kullanılıyor."