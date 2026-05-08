Gayrimenkulün 3 markasından 120 milyon dolarlık proje

Bodrum Turgutreis’te Aslan Yapı, Astaş Holding ve Caba Grup ortaklığıyla hayata geçirilen Mavi Arya’nın üçüncü etabı da tamamlandı. 2022 yılında başlayan ve 2026 itibarıyla tüm etapları bitirilen proje, 120 milyon dolar yatırımla tamamlandı.

Bodrum’da Talep Artıyor, Markalı Konutlar Öne Çıkıyor

Bodrum konut piyasası son yıllarda dikkat çekici bir dönüşüm içinde. Artan göç, uzaktan çalışma modelinin yaygınlaşması ve dört mevsim yaşam talebinin güçlenmesiyle birlikte bölgede konuta talep devam ediyor. Son veriler, Bodrum’da konut satışlarının önemli ölçüde yükseldiğini ve yeni konut üretiminin hız kazandığını gösteriyor. Bu dönüşümde markalı konut projeleri belirleyici bir rol oynuyor. Güçlü finansal yapı, kurumsal güvence, yüksek inşaat kalitesi ve düzenli yönetim anlayışı, yatırımcıların tercihini markalı projelere yönlendiriyor. Turgutreis ise Bodrum’un gelişim potansiyeli yüksek bölgelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Altyapı yatırımları, marina ve çevresindeki yatırımlar ile birlikte bölge hem yaşam hem de yatırım açısından değer kazanmaya devam ediyor. Dört mevsim yaşama uygun yapısı, bu talebi daha da güçlendiriyor.

“Tamamlanan Üç Etap, Yatırımcı Güveninin En Net Göstergesi”

Aslan Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Arslan, projenin tamamlanmasına ilişkin değerlendirmesinde “Sektörde çok güçlü bir güven ve deneyime sahip olan Aslan Yapı, Astas ve Caba ortaklığıyla geliştirdiğimiz Mavi Arya, Bodrum Turgutreis’in imza projesi niteliğinde. Biz Mavi Arya’yı geliştirirken yalnızca bir konut projesi üretmeyi değil; bulunduğu bölgeye değer katan, sürdürülebilir bir yaşam ve yatırım modeli oluşturmayı hedefledik. Bugün geldiğimiz noktada tüm etapları tamamlanmış, yaşamın aktif şekilde devam ettiği ve yatırımcısına somut değer üreten bir proje ortaya koyduk. Üç etabın planlanan takvimde tamamlanmış olması, yatırımcı güveninin en somut göstergesi. Bugün Bodrum’da özellikle dört mevsim yaşama uygun ve markalı konut projelerine talep ciddi şekilde artıyor. Mavi Arya, bu talebe hem yaşam kalitesi hem de sürdürülebilir yatırım değeri açısından güçlü bir karşılık veriyor. İlk iki etapta yaşam başladı. Üçüncü etabı 2026 yılı ikinci yarısı itibari ile tamamladık. Konsepti itibari ile ilk planda toplu satışa da açık bir yapı oluşturduk. Mavi Arya yaşam ve yatırım değeri, mimarisi, peyzajı, konsepti ve konumu ile çok özel bir proje. Bölgeye değer katmanın yanı sıra yaşama değer katan ve yatırım değerini her geçen gün artıran bir yaşam kompleksi aynı zamanda. Çünkü burada 4 mevsim yaşam için tüm koşullar oluşturuldu. Bir de buna Turgutreis’in her daim canlı yaşamı, yıl boyu süren etkinlikleri eklendiğinde Mavi Arya gerçekten tam bir yaşam ve yatırım projesi ve bir anlamda da geleceğe de miras niteliğinde” dedi. Arslan, arsa hariç projeyi 120 milyon Dolar yatırımla hayat geçirdiklerini vurgularken projenin inşaat kalitesiyle, kesintisiz adalar ve deniz manzarasıyla çok özel bir konumda olduğunun altını çizdi.

Denize sıfır 160.000 metrekarelik bir alanda konumlanan proje; rezidans daireler ve villalardan oluşan geniş bir envanter yapısına sahip. Arsa hariç toplam 120 milyon Dolar yatırımla hayata geçen proje dört mevsim yaşama uygun şekilde planlandı. İlk etabında 2023 yılında, ikinci etabında 2025 yılında yaşam başlarken, 2026 yılı ikinci yarısında üçüncü etabı tamamlandı.