İhracatı 36 milyon doları aştı

Zonguldak Çaycuma’da 50 bin metrekare kapalı alana sahip modern fabrikasında; busbar, pano, kablo kanalı, döşeme altı sistemleri, topraklama yıldırımdan korunma sistemleri, endüstriyel otomasyon çözümleri ve elektrikli araç şarj üniteleri üreten Gersan, Vietnam’dan Şili’ye, Arjantin’den Sri Lanka’ya, Cezayir ve Fas’tan Körfez ülkelerine kadar 120’ye yakın ülkede pek çok projenin tedarikçisi konumunda. Şirketin İstanbul/Tuzla’daki genel merkez ve üretim tesisinin yanı sıra Umman’ da bir fabrikası, BAE-Sharjah’ta ise ofisi bulunuyor. 750’nin üzerinde çalışanı olan şirket, 2021 yılında 22.8 milyon dolar olan ihracatını 2025’te 36 milyon dolara çıkarmış bulunuyor.

Şirketin 45 yılın üzerinde bir geçmişe sahip olduğuna belirten Gersan Yönetim Kurulu Danışmanı Prof. Dr. Murat Kasımoğlu, “. Önümüzdeki dönemde Avrupa başta olmak üzere Orta Doğu & Körfez, Afrika, BDT ülkeleri ve Asya-Pasifik bölgelerinde daha güçlü yerelleşme ve daha geniş pazar payı hedefliyoruz. Sharjah ofisimizin güçlendirilmesi ve Umman’daki üretim kapasitemizin büyütülmesi, bu stratejinin temel adımları” diyor.

E-mobilite dönüşümünü destekliyor

Ürettikleri ürünlerin enerji nakil hatlarında, sanayi tesislerinde, havaalanlarında, büyük ticari yapılar ve AVM’lerde, rafineri ve petrokimya tesislerinde, endüstriyel kampüslerde ve kritik güvenlik gerektiren altyapı projelerinde aktif olarak tercih edildiğini ifade eden Kasımoğlu, faaliyetleri hakkında şunları anlatıyor: “Özellikle Ortadoğu, Afrika, BDT ve Asya ülkelerindeki büyük ölçekli enerji ve altyapı projelerinde uzun yıllardır çözüm ortağı olarak yer alıyoruz.

Sharjah şubemiz bu coğrafyalardaki petrol-gaz şirketleri, kamu hizmeti kurumları ve EPC/MEP müteahhitleriyle doğrudan çalışmalar yürütüyor. Elektrikli araç şarj istasyonları alanında ise Türkiye’nin yerli AC/DC şarj sistemi üreticilerinden biri olarak kamuya açık şarj noktalarında, kurumsal filo tesislerinde ve özel sektör yatırımlarında aktif rol üstleniyor, ülkemizin e-mobilite dönüşümünü destekliyoruz.”

2026 yılı yatırım planları

Bu yıl, karbon ayak izini minimize eden, AB Yeşil Mutabakatı ile tam uyumlu, yüksek verimlilik sunan bir üretim ekosistemi oluşturmayı amaçladıklarını belirten Kasımoğlu, “Bu kapsamda doğal gaz kullanımını tamamen ortadan kaldıran elektrikli galvanizleme teknolojisine geçiyor, böylece yılda 743.5 ton CO₂ emisyonunu ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda robotik üretim hatları, otomasyon yatırımları ve atık azaltan yenilikçi teknolojiler devreye alınıyor. 2026 sonuna kadar tamamlanacak ve toplam 4.5 milyon doları bulacak stratejik yatırımlarımız çerçevesinde Yeşil Galvanizleme Tesisi, Otomatik Roll-Form Hatları, 2.4 MW çatı GES ve robotik kaynak hattını inşa edeceğiz” diye anlatıyor.