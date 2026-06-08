Yapay zeka destekli "Ses Klonlama" tehlikesi büyüyor: Dolandırıcılara karşı kendinizi nasıl korursunuz?

Yapay zeka araçlarının gelişmesiyle birlikte dijital dolandırıcılıkta yeni bir dönem başladı: "Ses Klonlama". Gerçek zamanlı ses maskeleme ve numara yanıltma teknolojilerini kullanan suçlular, bankaları ve siber güvenlik otoritelerini alarma geçirdi.

CNN'de yer alan habere göre; Kaliforniyalı bir anne, kızının zor durumda olduğunu düşündüren bir telefon aldıktan sonra binlerce dolar dolandırıldığını söylüyor. Şimdi bunun yapay zeka tarafından üretilen sahte bir arama olduğundan şüpheleniyor.

Yapay zeka araçlarının, sadece birkaç saniyelik gerçek bir ses kaydıyla herkesin sesinin inandırıcı bir kopyasını oluşturmasına imkan tanıması nedeniyle, bu anne de "ses klonlama" adı verilen dolandırıcılıkların hedefi olan çok sayıda kişiden biri haline geldi.

Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) göre, Amerikalılar geçen yıl ses klonlama saldırılarının yanı sıra yapay zeka destekli oltalama e-postaları, aşk dolandırıcılıkları ve diğer aldatmacalar da dahil olmak üzere yapay zeka bağlantılı dolandırıcılıklarda 893 milyon dolardan fazla para kaybetti.

Dolandırıcılar aile üyelerinden arkadaşlara, iş arkadaşlarından profesyonel hizmet çalışanlarına kadar herkesi taklit edebiliyor. Birleşik Krallık merkezli Starling ve Avustralya Commonwealth Bankası gibi bankalar, müşterilerini ses klonlama dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Uzmanlar, yapay zeka ile klonlanan seslerin artık o kadar gerçekçi hale geldiğini ve çoğu insanın bunları gerçek insan sesinden ayırt edemediğini belirtiyor.

Dolandırıcılar Sesinizi Nasıl Klonluyor?



Dolandırıcılar bir kişinin sesinin yapay zeka kopyasını, genellikle sosyal medyadan veya daha önce gizlice kaydettikleri bir dolandırıcılık aramasından aldıkları kısa bir konuşma kaydını kullanarak oluşturabiliyor. Sosyal medya, aynı zamanda hedef alınabilecek aile üyeleri ve yakın arkadaşlar hakkında da geniş bir bilgi kaynağı sağlıyor.

Sahtekarlar genellikle taklit ettikleri sevdiklerinizin kaçırıldığı veya hapse atıldığı gibi acil bir durumda ve tehlikede olduğu izlenimini yaratıyorlar. Ardından, sevdiklerinin serbest bırakılması karşılığında acilen para talep ediyorlar.

Geçen yıl CNN'e konuşan ve oğlunun sesini taklit eden bir yapay zeka ses dolandırıcılığının hedefi olan Philadelphia'lı avukat Gary Schildhorn, "Düşünecek zaman yoktu. Tek hissettiğim, oğluma yardım etmek için hemen harekete geçmem gerektiğiydi, çünkü başı beladaydı" dedi.

Bazı durumlarda, yapay zeka sesi tek bir kayıttan daha fazlası olabiliyor. Gelişmiş saldırganlar, metni sese dönüştüren araçlar veya "ses maskeleme" yöntemlerini kullanarak kendi seslerini manipüle edebiliyor ve gerçek zamanlı olarak taklit ettikleri kişi gibi konuşabiliyorlar.

Korsanlar ayrıca "arayan kimliği yanıltması" adı verilen bir taktikle, aramanın tanıdık bir numaradan geliyormuş gibi görünmesini de sağlayabiliyor. Dolayısıyla, ekranınızda "Annem" yazan bir aramanın gerçekten ona ait olduğuna her zaman güvenemezsiniz.

Yapay Zeka Ses Dolandırıcılıklarının Kurbanı Olmaktan Nasıl Kaçınılır?



Eskiden, arayan kişinin sesindeki tuhaf duraklamalar veya dalgalanmalar, sesin yapay zeka tarafından üretildiğine dair önemli birer uyarı işareti olarak kabul edilirdi. Ancak yapay zekanın hızla gelişmesiyle birlikte bu sinyaller artık ortadan kalkmış olabilir.

GetReal Security’nin bilim başkanı ve UC Berkeley’de profesör olan Hany Farid, geçen yıl CNN'e verdiği demeçte, sesin gerçek olup olmadığını anlamaya çalışmak yerine diğer genel dolandırıcılık belirtilerine odaklanılması gerektiğini söyledi.

Uzmanlar, aklınızda tutmanız gereken şu soruları sıralıyor: Karşıdaki kişi size bir süre kısıtlaması koyuyor mu veya aciliyet hissi yaratıyor mu? Neler olup bittiğini başka kimseye söylememeniz konusunda sizi zorluyor mu? Alışılmadık yöntemlerle büyük miktarlarda para transfer etmenizi istiyor mu?

Bu tür aramalar alan kişilerin, kısa mesaj göndermek, başka birinin telefonundan aramak veya nerede olduğunu bilebilecek birine ulaşmak gibi alternatif yollarla doğrudan sevdikleri kişiye ulaşmayı denemesi gerekiyor.

Yakın zamanda hedef alınan Kaliforniyalı anne Deborah Del Mastro, ABC7 News'e yaptığı açıklamada, dolandırıcılara parayı gönderdikten ancak sonra kızını aradığını söyledi. Kızı telefonu hemen açmış ve iş yerinde olduğunu belirtmişti.

Aileler veya iş arkadaşları, birbirlerinin kimliğini doğrulamak için önlem olarak bir "güvenlik kelimesi" (parola) belirleyebilir. Bu, yalnızca küçük bir grup insanın bildiği ve internette bulunamayacak bir kelime veya kelime öbeği olmalıdır.

Deepfake uzmanları, "Günün sonunda, eğer bir şeylerin ters gittiğinden şüpheleniyorsanız, annenizin, kardeşinizin veya arkadaşınızın robot olduklarını düşündüğünüz için size gülmesi, potansiyel olarak bir ATM'ye doğru koşuyor olmanızdan çok daha iyidir" diyor.