Sanayi üretimi ivme kaybetti: Yıllık bazda değişim göstermezken, aylık bazda geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Mayıs ayına ait sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 azaldı.

İmalat sanayi sektörü endeksi ise yüzde 0,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1 oranında artış gösterdi.

Sanayi üretimi aylık yüzde 2,9 azaldı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,5 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,3 azaldı.

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,9 azaldı.