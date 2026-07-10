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  • LGS sonuçları açıklandı: LGS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

LGS sonuçları açıklandı: LGS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

2026 LGS sonuçlarının bugün açıklandığı duyuruldu. Öğrenciler, sonuçlara MEB'in internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Peki, LGS tercih süreci ne zaman başlayacak? Yerleştirme sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Ekonomist
Ekonomist
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LGS sonuçları açıklandı: LGS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarını açıkladı. 

Adaylar, sınav sonuçlarını MEB'in resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabilecek. Peki, LGS yerleştirme süreci ne zaman başlayacak? Yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI...

1 LGS sonuçları sorgulama ekranı

LGS sonuçları sorgulama ekranı

LGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2 LGS tercih süreci ne zaman başlıyor?

LGS tercih süreci ne zaman başlıyor?

LGS kapsamında ortaöğretim kurumları için tercih işlemleri 13 Temmuz Pazartesi günü başlayacak ve 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar sürecek.

3 LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

4 1. ve 2. nakil tercih başvuruları 5-14 Ağustos tarihlerinde açıklanacak

1. ve 2. nakil tercih başvuruları 5-14 Ağustos tarihlerinde açıklanacak

Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ile bu başvuruların sonuçları, 5-14 Ağustos tarihleri arasında duyurulacak.

5 1 milyondan fazla kişi başvurdu

1 milyondan fazla kişi başvurdu

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıklamasına göre, 13 Haziran'da düzenlenen merkezi sınava bu yıl 8'inci sınıf düzeyinde toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvuru yaptı.

Sınava 994 bin 358 aday katılırken, katılım oranı yüzde 97,23 olarak kaydedildi.

İki oturum halinde gerçekleştirilen sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçedeki 4 bin 244 okulda, yurt dışında ise 8 ülkede bulunan 11 sınav merkezinde uygulandı.

6 452 öğrenci 500 tam puan aldı

452 öğrenci 500 tam puan aldı

Merkezi sınavda sözel alanda 50, sayısal alanda ise 40 olmak üzere toplam 90 soru yöneltildi. Sınav sonuçlarına göre tüm soruları doğru yanıtlayan 452 öğrenci 500 tam puan almayı başardı.
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