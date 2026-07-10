Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarını açıkladı.
Adaylar, sınav sonuçlarını MEB'in resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabilecek. Peki, LGS yerleştirme süreci ne zaman başlayacak? Yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI...
1 LGS sonuçları sorgulama ekranı
2 LGS tercih süreci ne zaman başlıyor?
LGS kapsamında ortaöğretim kurumları için tercih işlemleri 13 Temmuz Pazartesi günü başlayacak ve 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar sürecek.
3 LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta ilan edilecek.
4 1. ve 2. nakil tercih başvuruları 5-14 Ağustos tarihlerinde açıklanacak
Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ile bu başvuruların sonuçları, 5-14 Ağustos tarihleri arasında duyurulacak.
5 1 milyondan fazla kişi başvurdu
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıklamasına göre, 13 Haziran'da düzenlenen merkezi sınava bu yıl 8'inci sınıf düzeyinde toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvuru yaptı.
Sınava 994 bin 358 aday katılırken, katılım oranı yüzde 97,23 olarak kaydedildi.
İki oturum halinde gerçekleştirilen sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçedeki 4 bin 244 okulda, yurt dışında ise 8 ülkede bulunan 11 sınav merkezinde uygulandı.