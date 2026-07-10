Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıklamasına göre, 13 Haziran'da düzenlenen merkezi sınava bu yıl 8'inci sınıf düzeyinde toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvuru yaptı.

Sınava 994 bin 358 aday katılırken, katılım oranı yüzde 97,23 olarak kaydedildi.

İki oturum halinde gerçekleştirilen sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçedeki 4 bin 244 okulda, yurt dışında ise 8 ülkede bulunan 11 sınav merkezinde uygulandı.