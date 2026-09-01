Ordulu Manchego Coffee, 30 şubeye koşuyor

Türkiye’de kahve kültürü son yıllarda yalnızca tüketim alışkanlıklarını değil, yeme - içme sektörünün girişimcilik haritasını da değiştirdi. Bir dönem büyük şehirlerin belli semtlerinde yoğunlaşan kahve zincirleri, bugün Anadolu’nun farklı şehirlerine kadar uzanan güçlü bir ekosisteme dönüşmüş durumda. Kahve artık bir içeceğin ötesinde, mekan tasarımından müziğe, gastronomiden sosyalleşmeye kadar uzanan bir deneyim alanı. Üstelik bu alan, yatırımcılar açısından da giderek daha cazip bir iş modeline dönüşüyor.

Manchego Coffee’nin hikayesi de bu dönüşümün Anadolu’dan yükselen örneklerinden biri. Markanın CEO’su ve kurucu ortağı Fatih Sağlam’ın anlattığına göre hikaye, pandemi sonrasında iş modelini yeniden düşünme ihtiyacıyla başlıyor. Sağlam, oyuncak sektöründeki şirketlerinin pandemiyle birlikte tamamen çevrimiçi dünyaya kayması ve rekabetin artması üzerine farklı sektörlere yöneldiklerini anlatıyor. Kahve, bu arayışın sonunda ağırlık verdikleri alan oluyor.

Kendi kahve reçetelerini geliştirdi

İlk Manchego şubesi Mayıs 2023’te Ordu’da açılıyor. Başlangıçta hedef, franchise vererek hızla büyümek değil, güçlü ve farklılaşan bir marka yaratmak. Sonuçta da DJ konsepti olan, kendi kahvesini kavuran, kendi pastalarını üreten, tamamen dışa bağlılığını minimuma indirmiş bir marka ortaya çıkıyor.

Üstelik bu marka, yalnızca kahve satan bir kafe olarak tasarlanmıyor. İlk günden itibaren kahve kavurmadan reçete geliştirmeye, işletme yönetiminden müzik seçimine kadar farklı alanlarda uzmanlardan danışmanlık alınıyor. Bunlara yönelik de işin uzman isimlerinden danışmanlık aldıklarını dile getiren Sağlam, “İlk bir yıl markayı kurmakla alakalı yoğun geçti” derken, aslında bugün gelinen noktadaki standardizasyonun temelinin o dönemde atıldığını vurguluyor.

Sırada Kemerburgaz şubesi var

Ordu’da kısa sürede oluşan yoğun ilgi ve kuyruklar, markanın büyüme yolculuğunun da önünü açıyor. Önce Giresun’dan gelen franchise teklifi bir pilot uygulama olarak değerlendiriliyor. Ardından Ünye, Ordu, Fatsa, Samsun, Tokat ve Bingöl geliyor. İstanbul’a geçiş ise markanın büyüme stratejisinin önemli eşiklerinden biri oluyor. Zekeriyaköy’de açılan mağazanın ardından sırada Kemerburgaz var.

İstanbul’daki lokasyon seçiminde özellikle stratejik davrandıklarının altını çizen Sağlam, “Markamızın İstanbul’daki algısının üst segmentte olmasını planlıyoruz” diyor.

Markanın üst segment yaklaşım yalnızca mağaza lokasyonlarıyla sınırlı kalmıyor. Manchego, kahvenin kendisini de işin merkezine koyuyor. İlk şubeden itibaren kahveyi kendi bünyesinde kavurma kararı alan şirket, bunun için kavurma makinesi yatırımı yapıyor. Sağlam, çekirdek seçimindeki yaklaşımlarını da, “8 dolarlık çekirdek yerine 15 dolarlık çekirdeği tercih ettik. Kullandığımız çekirdekler yüzde 100 Arabica” şeklinde açıklıyor.

Bugün gelinen noktada kahve kavurma işi yalnızca Manchego mağazalarının ihtiyacını karşılayan bir operasyon olmaktan çıkmış durumda. Şirket kendi kahvesini kavuruyor, paketliyor ve hem kendi markasında hem de dışarıya satıyor.1 kilogramlık paketli kahve satışları da yapılıyor.

Üç ayaklı bir yapıyla büyüyor

Markanın büyüme modelindeki bir diğer kritik halka ise mutfak yatırımı. Sağlam’ın verdiği bilgiye göre Manchego’nun 450 metrekarelik tam endüstriyel ve artizan donuk mutfağı bulunuyor. Ürünlerde koruyucu madde ve jelatin kullanılmadan, -40 dereceyle hücresel soğutma yöntemi uygulanıyor. Bu yapı sayesinde Bingöl’den İstanbul’a, Giresun Bulancak’tan Tokat ve Samsun’a kadar farklı noktalara soğuk zincir ürün gönderilebiliyor.

Böylece Ordu’da doğan marka, zaman içinde bir kahve zincirinin ötesinde; kahve kavurma, pastacılık ve tedarik taraflarını da kendi bünyesinde yapılandıran daha entegre bir işletmeye dönüşüyor.

Şirket yapılanmasında kahve tarafı FMF Turizm, pasta üretimi Manc Pastacılık, kahve kavurma ve tedarik tarafı ise MNC Tedarik üzerinden ilerliyor.

Bir yıl sonra 30 şubeye ulaşacak

Büyümenin rakamları da iddianın boyutunu gösteriyor. Sağlam’ın verdiği bilgilere göre Manchego’nun bugün Türkiye’de 13 şubesi bulunuyor. Hedef ise yalnızca bir yıl içinde minimum 30 şubeye ulaşmak. Bursa için hazırlıklar sürerken Kuşadası ve Antalya’dan gelen talepler de değerlendiriliyor.

Ancak burada tek bir mağaza modeli yok. Manchego üç farklı konseptle büyüyor. Yoğun şehir trafiğine yönelik City konseptinde 50-60 metrekarelik köşe dükkânlar tercih ediliyor ve bu mağazaların yatırım maliyeti yaklaşık 7-8 milyon TL seviyesinde. Yaklaşık 500 metrekarelik, 200 metrekare iç ve 200 metrekare dış alana sahip orta ölçekli mağazaların yatırım maliyeti yaklaşık 20 milyon TL. 1.000-1.500 metrekareyi aşan büyük mağazalarda ise yatırım yaklaşık 40 milyon TL’ye çıkıyor.

Yurtdışı açılımı da planlıyor

Öte yandan marka yurt dışına da açılmayı planlıyor. Dubai başta olmak üzere Londra, Azerbaycan ve Bali gibi lokasyonların radarında olduğunu söyleyen Sağlam, “Bir yıl içinde yurtdışında bir noktada oluruz” diyor.

Manchego’nun hikayesinde dikkat çeken başka bir unsur da küresel markalarla kurduğu ilişkiler. Fransız kökenli, 100 yıllık Monin markasının Türkiye’deki marka elçisi konumunda olan Manchego, barlarında yalnızca Monin ürünlerini kullanıyor. Sağlam’a göre Monin’in global trendleri yakından takip eden yapısı, Manchego’nun ürün geliştirme süreçlerine de katkı sağlıyor. Bugünün trendi ube ise sıradaki trend olarak sakura çiçeği öne çıkıyor.

Bu yılki hedef, 500 milyon TL

Dolayısıyla Ordu’da başlayan hikâye, artık yalnızca Karadeniz’in yerel bir kahve markasının büyüme öyküsü değil. Manchego, yerelden ulusala geçişin ardından uluslararası pazara açılmayı hedefleyen bir marka olarak konumlanıyor. Üstelik bunu, mağaza sayısını artırmanın yanı sıra, kahvesini kendi kavuran, kendi mutfağını kuran, ürün standardını merkezi biçimde yöneten ve mağaza konseptlerini farklı yatırım ölçeklerine göre çeşitlendiren bir yapı üzerinden yapıyor.

Sağlam’ın verdiği finansal rakamlar da bu büyümenin şirket ölçeğine yansıdığını ortaya koyuyor. Manchego, 2025 yılını 400 milyon TL ciroyla kapattı. 2026 hedefi ise yaklaşık 500 milyon TL ciro. Şirketin bugün 120 kişilik bir ekibi bulunuyor.

Belki de Türkiye’de kahve zincirlerinin geldiği noktayı en iyi anlatan cümlelerden biri yine Sağlam’dan geliyor: “Artık kahve işi, iş insanlarının da gözdesi. Kahve bir prestij alanına dönüştü ve pek çok yatırımcı bir kahve zincirine sahip olmak istediğini söylüyor.”