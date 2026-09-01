Merkez Bankası eylül ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Eylül 2026 TCMB faiz beklentisi ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) eylül ayında açıklayacağı faiz kararı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ağustos ayında PPK toplantısı yapılmamasının ardından piyasaların dikkati, bu ay gerçekleştirilecek toplantıda politika faizine ilişkin alınacak karara çevrildi.

Peki, Eylül 2026 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB faiz kararı saat kaçta duyurulacak, beklentiler hangi yönde? İşte Merkez Bankası eylül ayı faiz kararına ilişkin tüm merak edilenler...