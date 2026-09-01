Merkez Bankası eylül ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Eylül 2026 TCMB faiz beklentisi ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) eylül ayında açıklayacağı faiz kararı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ağustos ayında PPK toplantısı yapılmamasının ardından piyasaların dikkati, bu ay gerçekleştirilecek toplantıda politika faizine ilişkin alınacak karara çevrildi.
Peki, Eylül 2026 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB faiz kararı saat kaçta duyurulacak, beklentiler hangi yönde? İşte Merkez Bankası eylül ayı faiz kararına ilişkin tüm merak edilenler...
1 Merkez Bankası eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), eylül ayı faiz kararı için 10 Eylül 2026 tarihinde bir araya gelecek.
Faiz kararı ise aynı gün saat 14:00'te açıklanacak.
2 Piyasanın eylül ayı faiz beklentisi ne yönde?
TCMB’nin reel sektör, finans sektörü ve profesyonellerden 68 kişinin katılımıyla hazırladığı ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıklamıştı.
Ankette, BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda cari ay sonu için gecelik faiz oranı beklentisi, önceki anket dönemindeki seviyesini koruyarak yüzde 40 oldu.
Katılımcıların eylül ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik politika faizi tahmini ise yüzde 37 olarak kaydedildi.