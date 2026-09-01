E-Kira sözleşmesi piyasayı şeffaflaştıracak: Sektör temsilcileri uygulamayı değerlendirdi

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği Başkanı Mustafa Kemal Şahin, kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden hazırlanmasının kira piyasasında güven, şeffaflık ve kayıtlılık açısından önemli bir dönüşüm sağlayacağını vurguladı.

Bugüne kadar kira sözleşmelerinin çoğunlukla matbu formlar veya farklı dijital yöntemlerle hazırlandığını belirten Şahin, "Yeni sistemle birlikte işlemlerin merkezi ve güvenli bir altyapı üzerinden yürütülmesi önemli bir kazanım olacaktır." ifadesini kullandı.

Şahin, sistemin zorunlu hale getirilmesiyle, kiracıların mülk sahibini veya yetkiliyi güvenle doğrulayabileceğini, bu sayede sahte ilanların ve yetkisiz kiralamaların engelleneceğini vurguladı.

Taşınmaz sahipleri açısından da kiracının kimlik bilgilerinin doğrulanması ve sözleşme sürecinin kayıt altına alınmasının önemli bir avantaj olduğunu belirten Şahin, "Emlak danışmanları açısından ise uygulamanın ikinci fazıyla birlikte yetki belgeli profesyonellerin sisteme dahil edilmesini son derece önemli buluyoruz. Gayrimenkul danışmanı yalnızca tarafları bir araya getiren kişi değildir, kiralama sürecinin doğru, güvenli ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesinde önemli bir rol üstlenmektedir." dedi.

Şahin, bu sistemin, kayıtlı ve profesyonel çalışan emlak işletmelerinin sektördeki konumunu da güçlendireceğini, sistemin kullanımının giderek arttığını ancak istenilen seviyeye ulaşılması için erken olduğunu ve dijital dönüşümün zaman gerektirdiğini söyledi.

Sistemi aktif olarak kullanan ve memnun olan meslektaşları olduğunu belirten Şahin, "Özellikle tarafların güvenli şekilde doğrulanması ve işlemlerin dijital ortamda kayıt altına alınması olumlu karşılanıyor." ifadesini kullandı.

Şahin, sistemin daha yaygın kullanılması için bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının artırılması gerektiğine dikkati çekerek şunları söyledi:

"Sahada karşılaşılan hisseli mülkiyet, birden fazla taşınmaz sahibi, birden fazla kiracı, kefil, şirketlerin kiracı olması ve farklı kira ilişkileri gibi durumların sistem içinde daha kapsamlı şekilde çözülebilmesi önem taşıyor. Bu sistemin en önemli avantajlarından biri işlem süreçlerini hızlandırmasıdır. Tarafların her zaman aynı anda ve aynı yerde bulunmasına gerek kalmadan kira sözleşmesi sürecinin dijital ortamda yürütülebilmesi önemli bir kolaylık sağlıyor. Resmiyet açısından baktığımızda ise e-Devlet altyapısı vatandaşlara daha yüksek bir güven duygusu veriyor. Tarafların güvenli şekilde sisteme giriş yapması ve sözleşmeyi elektronik ortamda onaylaması, işlemin daha güvenilir bir zeminde gerçekleşmesini sağlıyor. Aynı zamanda tüm sürecin dijital olarak kayıt altına alınması, ileride oluşabilecek tartışmalarda sözleşmenin geçmişine ilişkin önemli bir kayıt oluşturuyor."

Şahin, sistemle taşınmaz sahipliği ve taraf bilgilerinin doğrulanabileceğine, taşınmaz sahibi olmayan veya taşınmazı kiraya verme yetkisi bulunmayan kişilerin işlem yapmasının da önüne geçilebileceğine vurgu yaptı.

Barkodlu ve zaman damgalı belge oluşturulmasının kira uyuşmazlıklarının önüne geçilmesi için önemli olduğunu belirten Şahin, "Kira uyuşmazlıklarında sözleşmenin hangi tarihte yapıldığı, tarafların ne zaman onay verdiği ve belgenin sonradan değiştirilip değiştirilmediği gibi konular önem taşıyabiliyor. Taraflar arasında ileride yaşanabilecek uyuşmazlıklarda, belgenin e-Devlet üzerinden oluşturulduğunun ve doğrulanabildiğinin görülmesi önemli bir güvence oluşturacaktır. Bu durum hem tarafların haklarının korunmasına hem de uyuşmazlıkların daha sağlıklı değerlendirilmesine katkı sağlayabilir." dedi.

Şahin, kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden hazırlanmasını, Türkiye'de gayrimenkul sektörünün dijitalleşmesi açısından önemli ve doğru bir adım olarak gördüklerini ifade ederek, uygulamanın başarısının yalnızca zorunluluk getirilmesiyle değil, sistemin sahadaki ihtiyaçlara cevap vermesiyle mümkün olacağını dile getirdi.