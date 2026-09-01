Mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumu'na tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Elektronik Ortamda Yapılacak Satışlarına İlişkin Yönetmelik maddelerine göre SGK internet sitesinde yer alan Elektronik Satış Portalı üzerinden açık artırma usulü ile 21-25 Eylül 2026 tarihleri arasında satışları ihale usulüyle yapılacak. Satışa konu olan gayrimenkuller arasında arsa, dükkan ve konutlar bulunuyor.

NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre, satın alınmak istenilen gayrimenkul için belirlenen teminat bedelinin nakit olması halinde tahsilata yetkili bankalara yatıracak. Teminatın, teminat mektubu olması halinde, herhangi bir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığına başvuru bitiş tarihi mesai bitiminden önce teslim edilmesi zorunlu oldu.

Teminat olarak, Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen tedavüldeki Türk parası, 19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından verilen süresiz kesin teminat mektupları kabul edilecek. Başka teminatlar kabul edilmeyecek. Kurum, isteklilerin beyanlarını esas kabul edecek, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihaleye katılamayacak olanlar ve yasaklanmış kişilerde ihalenin kalması ve bu hususun tespiti halinde ihale iptal edilerek, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu Elektronik Satış Portalına e-Devlet ile https://sgk.gov.tr/ sitesinde ihaleler sekmesinde bulunan “Gayrimenkul Satış İhaleleri” içerisinde yer alan https://net.sgk.gov.tr/EIhale/ adresine giriş yapılarak ihaleye başvuru yapılabilecek. İhale başvuru bitiş tarihinden sonra başvuru yapılamayacak. İhale bedeli peşin olarak Kurum hesaplarına yatırılacak.

İşte satışa sunulan gayrimenkuller ve bilgileri