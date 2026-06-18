Kapalıçarşı’nın 318 yıllık mirası: Çok kültürlü ticaretin yaşayan tanığı Zincirli Han

Zincirli Han'a gelen müşteri kitlesinden bahseden Şenel, şunları kaydetti:

"Dünyanın her tarafından talep olabiliyor. Genelde müşteri portföyümüz Avrupa, ABD ve Avustralya'dan. Talepler genelde o ülkelerden geliyor. Kimin halı alacağını bilemezsiniz. Çünkü bu bir kültür. Yüzyıllardan beri gelen bir kültür, el sanatı. Biz halıya el sanatı olarak bakıyoruz. Bugünlerde gerçek halı ve kilimler yok olmaya maalesef yüz tuttu. Ama handa çok fazla bir değişiklik olmadı. Geçmişten gelen esnaflarla birlikte satışlarımıza devam ediyoruz. Burada kuyumcular var. Halıcı olarak tek biz varız."