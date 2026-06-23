Kışın fiyatı ikiye katlanıyor! Diyarbakırlılar o peyniri almak için kuyrukta

Dinç, "Bazen 9-10 hatta 11’inci aya kadar bile bekleten oluyor. Bahar ayında peynir ucuz ve kalitelidir. Kalitesinden ve uygun fiyatlı olmasından dolayı vatandaşlar bu yöntemi uyguluyor. Kış aylarında aynı lezzette peynir bulunmaz. Şuanda peynir fiyatları 300-350 lira arasında değişiyor. 300 lira olan peynirler Muş, Erzurum, Karlıova’dan gelen peynirlerdir. 350 lira verilen peynirlerde orijinal Karacadağ peynirlerimizdir. Karacadağ peyniri daha yağlı ve güzel olduğu için 50 TL fiyat farkı vardır. Soğuk hava deposu fiyatı ise boy farkına göre 400-750 lira arasında değişiyor. Bu yıl işler çok iyidir. Yağışlar bol olduğu için süt de boldu, peynir de boldu. Fiyat aynı kaldı bu yüzden alımda bol oldu. Eğer bu yıl yağışlar az olsaydı peynir kilogramı 450-550 lira arasında olacaktı. Bu da alım gücünü zorlaştıracaktı. Soğuk hava depomuzun kapasitesi 13 bin bidon alacak şekildedir. Şuan kapasiteye yaklaşmış durumdayız" dedi.