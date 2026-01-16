Merkez Bankası açıkladı: Piyasanın dolar, enflasyon, faiz ve büyüme beklentileri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ocak 2026 dönemine ait Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 23,23 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 23,35 iken, bu anket döneminde yüzde 22,20 olarak açıklandı.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,45 iken, bu anket döneminde yüzde 16,94 olarak gerçekleşti.

2026 yılı Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 72 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Faiz beklentileri

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 38,13 iken, bu anket döneminde yüzde 36,43 oldu. Ocak ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 36,50 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentileri

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bu anket döneminde 51,17 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 51,08 TL iken, bu anket döneminde 51,89TL olarak gerçekleşti.

GSYH büyüme beklentileri

Katılımcıların GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 3,9 olarak gerçekleşti. GSYH 2027 yılı büyüme beklentisi bu anket döneminde yüzde 4,3 oldu.