Tüpraş’ın 4. çeyrek bilançosunu açıklama tarihi belli oldu

Şirket, 2025 yılına (01.01.2025 – 31.12.2025) ilişkin finansal raporların 6 Şubat 2026’da açıklanmasının planlandığını bildirdi.

Finansal tabloların açıklanmasından önceki iki hafta boyunca “sessiz dönem” uygulanacağı, bu süreçte kamuya açıklanan bilgiler dışında şirketin finansal durumu hakkında bilgi paylaşılmayacağı belirtildi. Bu kapsamda, analist ve yatırımcı toplantı taleplerinin kabul edilmeyeceği ve finansal durumla ilgili soruların yanıtlanmayacağı ifade edildi.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:

Şirketimizin 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 06 Şubat 2026 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

Kurumsal politikalarımız gereği, finansal tabloların açıklanmasından önceki iki hafta süresince "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirket'in finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilemez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz.