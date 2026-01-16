ARA
DOLAR
43,04
0,01%
DOLAR
EURO
50,25
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
6163,68
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
12087,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Tüpraş’ın 4. çeyrek bilançosunu açıklama tarihi belli oldu

TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS), 01.01.2025–31.12.2025 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 6 Şubat 2026 tarihinde KAP’ta yayımlanmasının planlandığını duyurdu.


Tüpraş’ın 4. çeyrek bilançosunu açıklama tarihi belli oldu

Şirket, 2025 yılına (01.01.2025 – 31.12.2025) ilişkin finansal raporların 6 Şubat 2026’da açıklanmasının planlandığını bildirdi. 

Finansal tabloların açıklanmasından önceki iki hafta boyunca “sessiz dönem” uygulanacağı, bu süreçte kamuya açıklanan bilgiler dışında şirketin finansal durumu hakkında bilgi paylaşılmayacağı belirtildi. Bu kapsamda, analist ve yatırımcı toplantı taleplerinin kabul edilmeyeceği ve finansal durumla ilgili soruların yanıtlanmayacağı ifade edildi.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:

Şirketimizin 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 06 Şubat 2026 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

Kurumsal politikalarımız gereği, finansal tabloların açıklanmasından önceki iki hafta süresince "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirket'in finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilemez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz.

Tüpraş’ın 4. çeyrek bilançosunu açıklama tarihi belli oldu-1
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL