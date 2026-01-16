ARA
  • TÜİK duyurdu: Ücretli çalışan sayısı yıllık arttı

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, ücretli çalışan sayısı aylık ve yıllık bazda artış gösterdi.


TÜİK duyurdu: Ücretli çalışan sayısı yıllık arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) 2025 yılı Kasım ayına ait Ücretli Çalışan İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 arttı. 

Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 740 bin 143 kişi iken, 2025 yılı Kasım ayında 15 milyon 891 bin 801 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Kasım ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 3,6 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 6,4 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,4 oranında artış gösterdi.

Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,1 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında ise 2025 Kasım ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,2 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 0,5 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,2 arttı.

