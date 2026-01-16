İller Bankası, 88 adet arsayı satışa çıkarıyor: İşte fiyatları

İller Bankası, 12 ilde yer alan 88 muhtelif arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. Müzayede, 27 Ocak 2026 Salı günü saat 10.30’da İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu, Ankara İlbank Sosyal Tesisleri Macunköy ve Hilton Garden Kütahya’da düzenlenecek. Arsalar, yüzde 30 peşin ve 24 ay vade imkanıyla alıcısını bulacak.

Taşınmaz için en yüksek teklifi verenlerin şartname yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, söz konusu taşınmazın en yüksek ikinci teklif sahibine ihale edilebileceği de belirtildi.

Listede yer alan bazı arsalar şöyle...