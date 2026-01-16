ARA
  İller Bankası, 88 adet arsayı satışa çıkarıyor: İşte fiyatları

İller Bankası, 88 adet arsayı satışa çıkarıyor: İşte fiyatları

İller Bankası, 12 ildeki 88 farklı arsayı açık artırmayla satışa sunacağını kaydederken, müzayedeye çıkarılacak taşınmazların muhammen bedellerini de açıkladı.


Son Güncellenme:
İller Bankası, 88 adet arsayı satışa çıkarıyor: İşte fiyatları

İller Bankası, 12 ilde yer alan 88 muhtelif arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. Müzayede, 27 Ocak 2026 Salı günü saat 10.30’da İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu, Ankara İlbank Sosyal Tesisleri Macunköy ve Hilton Garden Kütahya’da düzenlenecek. Arsalar, yüzde 30 peşin ve 24 ay vade imkanıyla alıcısını bulacak.

Taşınmaz için en yüksek teklifi verenlerin şartname yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, söz konusu taşınmazın en yüksek ikinci teklif sahibine ihale edilebileceği de belirtildi.

Listede yer alan bazı arsalar şöyle...

 

 

 

1 İSTANBUL ŞİLE BALİBEY'DE 2.634,08 M² KONUT ALANI

İSTANBUL ŞİLE BALİBEY'DE 2.634,08 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺62.452.000,00

2 İZMİR ÇEŞME SAKARYA'DA 1.631,96 M² KONUT ALANI

İZMİR ÇEŞME SAKARYA'DA 1.631,96 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺55.487.000,00

3 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA'DA 1.626,19 M² KONUT ALANI

İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA'DA 1.626,19 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺19.514.000,00

4 BALIKESİR BURHANİYE GERİŞ'TE 1.269,43 M² TİCARET + KONUT ALANI

BALIKESİR BURHANİYE GERİŞ'TE 1.269,43 M² TİCARET + KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺35.925.000,00

5 AYDIN KUŞADASI DAVUTLAR'DA 1.664,14 M² KONUT ALANI

AYDIN KUŞADASI DAVUTLAR'DA 1.664,14 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺24.297.000,00

6 AYDIN EFELER CUMHURİYET'TE 270,90 M² 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DAHİLİNDE KONUT ALANI

AYDIN EFELER CUMHURİYET'TE 270,90 M² 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DAHİLİNDE KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺15.442.000,00

7 ANTALYA ALANYA DEMİRTAŞ'TA 4.416,03 M² GELİŞME KONUT ALANI

ANTALYA ALANYA DEMİRTAŞ'TA 4.416,03 M² GELİŞME KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺51.900.000,00

8 ANTALYA KEMER ÇAMYUVA'DA 614,80 M² KONUT ALANI

ANTALYA KEMER ÇAMYUVA'DA 614,80 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺9.600.000,00

9 ANTALYA KEMER ÇAMYUVA'DA 706,51 M² KONUT ALANI

ANTALYA KEMER ÇAMYUVA'DA 706,51 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺19.514.000,00

10 MUĞLA BODRUM ÇAMARASI'DA 7.608,48 M² TARIM ALANI

MUĞLA BODRUM ÇAMARASI'DA 7.608,48 M² TARIM ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺35.760.000,00

11 MUĞLA MİLAS SELİMİYE'DE 166,00 M² KONUT ALANI

MUĞLA MİLAS SELİMİYE'DE 166,00 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺922.000,00

12 MUĞLA BODRUM GÖL'DE 30.903,47 M² 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇDP DAHİLİNDE TARIM ALANI

MUĞLA BODRUM GÖL'DE 30.903,47 M² 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇDP DAHİLİNDE TARIM ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺105.072.000,00

13 ADANA ÇUKUROVA ŞAMBAYADI'DA 3.788,00 M² KONUT ALANI

ADANA ÇUKUROVA ŞAMBAYADI'DA 3.788,00 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺39.774.000,00

14 MERSİN MEZİTLİ KUYULUK'TA 5.434,00 M² KONUT ALANI

MERSİN MEZİTLİ KUYULUK'TA 5.434,00 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺58.144.000,00

15 MERSİN MEZİTLİ KUYULUK'TA 3.095,73 M² KONUT ALANI VE KISMEN YOL

MERSİN MEZİTLİ KUYULUK'TA 3.095,73 M² KONUT ALANI VE KISMEN YOL

MUHAMMEN BEDEL: ₺35.601.000,00

16 DENİZLİ PAMUKKALE KALE'DE 3.472,00 M² KONUT ALANI

DENİZLİ PAMUKKALE KALE'DE 3.472,00 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺13.888.000,00

17 ANKARA SİNCAN ÇİÇEKTEPE'DE 12.685,00 M² ÖZEL EĞİTİM ALANI

ANKARA SİNCAN ÇİÇEKTEPE'DE 12.685,00 M² ÖZEL EĞİTİM ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺68.499.000,00

18 SAMSUN ATAKUM İNCESU'DA 980,36 M² KONUT ALANI

SAMSUN ATAKUM İNCESU'DA 980,36 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺8.335.000,00

19 KÜTAHYA MERKEZ BÖLCEK'TE 16.903,06 M² TİCARET + KONUT ALANI

KÜTAHYA MERKEZ BÖLCEK'TE 16.903,06 M² TİCARET + KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺190.330.000,00

20 KÜTAHYA MERKEZ İNKÖY'DE 3.296,89 M² TİCARET + KONUT ALANI

KÜTAHYA MERKEZ İNKÖY'DE 3.296,89 M² TİCARET + KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺33.545.000,00

 

LİSTEDE YER ALAN DİĞER ARSA İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
