Merkez Bankası açıkladı: Reel kesim güveninde düşüş

Merkez Bankası tarafından yayımlanan verilere göre, Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) mart ayında 16,9 puan düşüşle 159,1 seviyesine indi.

Anadolu Ajansı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksini açıkladı.

Finansal sektörde faaliyet gösteren 147 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre, FHGE martta bir önceki aya göre 16,9 puan azalarak 159,1 seviyesinde gerçekleşti.

Alt endeksler değerlendirildiğinde tüm kalemlerin FHGE'yi azalış yönünde etkilediği görüldü.

Son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler zayıfladı

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla belirgin olarak zayıfladı.

Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin de zayıfladığı kaydedildi.

Son üç ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir güçlendi.

Martta NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, bir önceki aya göre "64-Finansal Hizmet Faaliyetlerinde (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" 17,8, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonlarında (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" 0,6 ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler"de 31,8 puanlık azalış görüldü.

