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Merkez Bankası açıkladı: Reel sektörün ve piyasa katılımcılarının enflasyon tahmini ne oldu?

TCMB tarafından açıklanan verilere göre, haziran ayında reel sektör için enflasyon beklentisi değişmeyerek yüzde 33,10 seviyesinde kalırken, piyasa katılımcıları için 0,01 puan azalarak yüzde 23,81 seviyesine geriledi.

Ekonomist
Ekonomist
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Merkez Bankası açıkladı: Reel sektörün ve piyasa katılımcılarının enflasyon tahmini ne oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran 2026 yılına ait sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı.

Buna göre, 2026 yılı Haziran ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,01 puan azalarak yüzde 23,81 seviyesine gerilerken, reel sektör için ise değişmeyerek yüzde 33,10 seviyesinde gerçekleşti.

Hanehalkı için de 3,38 puan azalarak yüzde 46,13 seviyesine geriledi.

Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle yürütülen Hanehalkı Beklenti Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

Merkez Bankası açıkladı: Reel sektörün ve piyasa katılımcılarının enflasyon tahmini ne oldu?-1

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,10 puan artarak yüzde 15,70 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası açıkladı: Reel sektörün ve piyasa katılımcılarının enflasyon tahmini ne oldu?-2
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