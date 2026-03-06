Emekli bayram ikramiyesi 2026 ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

2026 yılı Ramazan Bayramı ikramiyeleriyle ilgili tablo, Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in açıklamalarıyla netleşmiş durumda. Bütçe disiplini ve Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri doğrultusunda, bu yıl ikramiyelerde yeni bir artış öngörülmüyor.

2026 Emekli Bayram İkramiyesi Tutarı

Geçtiğimiz dönem yapılan %33,3’lük artışla 4.000 TL’ye yükseltilen ikramiye tutarı, bu bayramda da aynı seviyede korunuyor.

Ödeme Tutarı: 4.000 TL.

Toplam Kaynak: SGK bütçesinden bu ödemeler için yaklaşık 150 milyar TL’lik bir kaynak ayrılmış durumda.

Hisseli Ödemeler: Dul ve yetim aylığı alanlar, ölüm aylığı oranlarına göre (örneğin %75 hisse için 3.000 TL, %50 hisse için 2.000 TL) ödeme alacaklar.