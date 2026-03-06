ARA
  Emekli bayram ikramiyesi 2026 ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi 2026 ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyeleri için geri sayım başlarken, 30 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak olan Ramazan Bayramı öncesinde ödeme takvimi merak ediliyor. Peki Emekli bayram ikramiyesi 2026 ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi 2026 ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Ramazan ayının yarısını geride bıraktığımız ve bayram hazırlıklarının hız kazandığı bu günlerde, emekli bayram ikramiyelerine ilişkin merak edilen zam konusu netleşmeye başladı. 

2026 yılı Ramazan Bayramı ikramiyeleriyle ilgili tablo, Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in açıklamalarıyla netleşmiş durumda. Bütçe disiplini ve Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri doğrultusunda, bu yıl ikramiyelerde yeni bir artış öngörülmüyor. 

2026 Emekli Bayram İkramiyesi Tutarı

Geçtiğimiz dönem yapılan %33,3’lük artışla 4.000 TL’ye yükseltilen ikramiye tutarı, bu bayramda da aynı seviyede korunuyor.

Ödeme Tutarı: 4.000 TL.

Toplam Kaynak: SGK bütçesinden bu ödemeler için yaklaşık 150 milyar TL’lik bir kaynak ayrılmış durumda.

Hisseli Ödemeler: Dul ve yetim aylığı alanlar, ölüm aylığı oranlarına göre (örneğin %75 hisse için 3.000 TL, %50 hisse için 2.000 TL) ödeme alacaklar.

Ödeme Takvimi: İkramiyeler Ne Zaman Yatacak?

2026 yılında Ramazan Bayramı 20-22 Mart tarihlerine denk geldiği için, ödemelerin bayramdan önceki hafta tamamlanması planlanıyor.

Beklenen Tarih Aralığı: 9 - 13 Mart 2026.

Sıralama: Ödemeler genellikle önce Emekli Sandığı (4C), ardından SSK (4A) ve son olarak Bağ-Kur (4B) emeklilerinin hesaplarına tahsis numarasına göre yatırılmaktadır.

Kimler İkramiye Alabilir?

Yalnızca emekli olanlar değil, SGK’dan aylık ve gelir alan geniş bir kesim bu haktan yararlanıyor:

Emekli ve malullük aylığı alanlar,

Dul ve yetim aylığı sahipleri,

İş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alanlar ve bunların hak sahipleri,

Türkiye’den kısmi aylık alan yurtdışı sigortalıları,

Şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar.
