MSB açıkladı: Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu

Bedelli askerlik yapmayı planlayan yüz binlerce yükümlünün merakla beklediği yeni ücret belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi doğrultusunda 2026 yılının ikinci altı ayında uygulanacak bedelli askerlik bedelinin 472 bin 653 lira 60 kuruş olduğunu duyurdu. Bakanlık ayrıca yeni dönem başvurularının başladığını açıkladı.

MSB yeni bedelli askerlik ücretini duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi'nin yayımlandığını dile getiren Aktürk, "Bedelli askerlik tutarı 2026 yılının ikinci altı ayı için 472 bin 653 lira 60 kuruş olmuştur." dedi.

Başvurular 7 Temmuz itibarıyla başladı

Aktürk ayrıca, "7 Temmuz 2026 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır" ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurusuyla birlikte yeni ücret resmen yürürlüğe girerken, bedelli askerlikten yararlanmayı planlayan yükümlüler için başvuru süreci de başlamış oldu. Yeni dönemde başvurular, güncellenen bedel üzerinden değerlendirilecek.

Yeni ücret yılın ikinci yarısında geçerli olacak

Açıklanan 472 bin 653 lira 60 kuruşluk bedel, 2026 yılının ikinci altı ayında yapılacak başvurular için uygulanacak. Bedelli askerlik ücreti, memur aylık katsayısındaki değişiklik doğrultusunda her yıl ocak ve temmuz aylarında yeniden hesaplanarak güncelleniyor.