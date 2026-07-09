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Bakan Şimşek: "Çoklu şoklara rağmen TL mevduatının toplam mevduat içindeki payı 11 yılın en yüksek seviyesinde"

Haftalık para ve banka istatistiklerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çoklu şoklara rağmen Türk lirası mevduatının toplam mevduat içindeki payının yaklaşık yüzde 62 ile son 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştığını kaydetti.

Ekonomist
Ekonomist
Bakan Şimşek: "Çoklu şoklara rağmen TL mevduatının toplam mevduat içindeki payı 11 yılın en yüksek seviyesinde"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın açıkladığı haftalık para ve banka istatistiklerini değerlendirdi. Şimşek, artan öngörülebilirlik ve güçlenen yatırımcı güveni sayesinde ters dolarizasyon sürecinde önemli mesafe katedildiğine dikkat çekti.

Bakan Şimşek ayrıca, çoklu şoklara rağmen Türk lirası mevduatının toplam mevduat içindeki payının yaklaşık yüzde 62 ile son 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştığını ifade etti.

"Türk lirasına duyulan güveni pekiştirmek, makrofinansal istikrarı güçlendirmek için..."

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Mehmet Şimşek, Türk lirasına duyulan güveni pekiştirmek, makrofinansal istikrarı güçlendirmek, fiyat istikrarını sağlamak için politikalara devam edeceklerini kaydetti:

"Artan öngörülebilirlik ve güçlenen yatırımcı güveni sayesinde ters dolarizasyon sürecinde önemli mesafe katettik.

Çoklu şoklara rağmen Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı yaklaşık yüzde 62 ile son 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı.

Türk lirasına duyulan güveni pekiştirmek, makrofinansal istikrarı güçlendirmek ve sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşulu olan fiyat istikrarını sağlamak için politikalarımıza devam edeceğiz."

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