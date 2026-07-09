Asgari ücrete ara zam var mı 2026? Asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak?

Temmuz ayında memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamlarının kesinleşmesiyle birlikte asgari ücrette ara zam beklentisi yeniden gündeme geldi. Milyonlarca asgari ücretli çalışan, yılın ikinci yarısında ücretlerde yeni bir artış yapılıp yapılmayacağını merak ederken, gözler hükümetten gelecek açıklamalara çevrildi.
Peki, asgari ücrete ara zam gelecek mi? Temmuz ayında asgari ücret artacak mı? Asgari ücret ne kadar olacak? Hükümetten bu konuda yeni bir açıklama yapıldı mı?
1 Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
Milyonlarca asgari ücretli yılın ikinci yarısında asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. 2026 yılı Temmuz ayı itibarıyla asgari ücret artışına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ekonomi yönetimi tarafından resmi bir açıklama gelmedi.
Yüksek enflasyon nedeniyle bazı yıllarda uygulanan asgari ücret ara zammının yeniden hayata geçirilmesi beklenmiyor. Ekonomi yönetimi, asgari ücretin yasal mevzuat doğrultusunda yılda bir kez belirleneceği yönündeki yaklaşımını sürdürüyor.
2 Asgari ücret ara zammına ilişkin resmi bir açıklama geldi mi?
Asgari ücrete ara zam tartışmalarına ilişkin açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bu yönde yürütülen herhangi bir çalışma olmadığını söyledi. Güler, mevcut durumda asgari ücrete ara zam yapılmasının gündemde olmadığını dile getirdi.
3 Asgari ücret ne kadar 2026?
2026 yılında uygulanan asgari ücret, net 28 bin 75 lira 50 kuruş, brüt ise 33 bin 30 lira olarak belirlenmişti.
4 Asgari ücrete ne zaman zam yapılacak?
Yasal bir düzenleme ya da beklenmedik bir politika değişikliği olmadığı takdirde, net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanan mevcut asgari ücret Aralık ayındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına kadar değişmeyecek.
Yeni asgari ücretin ise Ocak 2027'den itibaren yürürlüğe girmesi öngörülüyor.