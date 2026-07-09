Asgari ücrete ara zam var mı 2026? Asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak?

Temmuz ayında memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamlarının kesinleşmesiyle birlikte asgari ücrette ara zam beklentisi yeniden gündeme geldi. Milyonlarca asgari ücretli çalışan, yılın ikinci yarısında ücretlerde yeni bir artış yapılıp yapılmayacağını merak ederken, gözler hükümetten gelecek açıklamalara çevrildi.

Peki, asgari ücrete ara zam gelecek mi? Temmuz ayında asgari ücret artacak mı? Asgari ücret ne kadar olacak? Hükümetten bu konuda yeni bir açıklama yapıldı mı?