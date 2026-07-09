KUZKA Genel Sekreteri Eraslan da, Durağan ilçesinde sanayi işletmelerinin yetersiz olması nedeniyle yaşanan istihdam sorununun projenin hayata geçirilmesiyle ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini açıklayarak, "İlçede yıllardır atıl durumda bulunan eski cezaevi binasını proje ile tekstil üretim tesisine dönüştürerek, ilçe ekonomisine kazandırmış olacağız. Böylece ilçede uzun süredir hissedilen sanayi yatırımı eksikliği giderilerek, ilçenin üretim altyapısı güçlendirilmiş olacak. Yaklaşık bin 100 metrekare kapalı alana sahip olacak tesisin teknik altyapısı tamamlanarak, fason üretime hazır halde uygun bir yatırımcıya tahsis edilecek. Fason üretim modeliyle faaliyet gösterecek tesiste başta kadınlar ve gençler olmak üzere en az 100 kişiye doğrudan istihdam oluşturulacak. Bu da ilçemizde genç nüfusun üretime katılması ve büyükşehirlere yönelik göçün azaltılmasında önemli katkı sağlayacaktır" diye konuştu.