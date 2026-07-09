Fiat’ın en popüler modeli olma unvanını koruyan Egea Sedan ve Cross modelleri, Temmuz ayında başlangıç fiyatlarıyla tüketicileri karşılıyor. İşte temmuz ayında Fiat modellerindeki son durum
1 EGEA SEDAN FİYAT LİSTESİ- TEMMUZ 2026
Egea Sedan: Temmuz ayında 1.6 litrelik dizel motor seçeneğiyle öne çıkan Egea Sedan Easy modeli, 1.499.900 TL'lik standart fiyatına karşılık 1.369.900 TL'den başlayan nakit kampanyalı fiyatıyla satışa sunuluyor. Urban donanımlı manuel versiyon ise kampanyayla 1.459.900 TL seviyesine iniyor. Otomatik vites (DCT) arayanlar için Easy donanım seviyesi kampanyalı olarak 1.759.900 TL'den başlıyor.
2 EGEA CROSS FİYAT LİSTESİ - TEMMUZ 2026
Egea Cross: Crossover segmentindeki iddialı temsilci Egea Cross'un Street 1.6 Otomatik (DCT) versiyonu, 1.880.500 TL yerine 1.780.500 TL'lik kampanyalı fiyat etiketiyle listede yer alıyor. Serinin en üst donanımı olan Limited 1.6 Otomatik ise kampanyalı olarak 1.990.500 TL'den alıcı buluyor.
3 TOPOLİNO FİYAT LİSTESİ - TEMMUZ 2026
Topolino: Şehir içi trafiğinin pratik çözümü olan Topolino, 684.900 TL'lik standart etiketine karşılık 594.900 TL'lik kampanyalı fiyatıyla ulaşılabilirliğini koruyor.
4 GRANDE PANDA - TEMMUZ 2026 FİYAT LİSTESİ
Grande Panda: Tasarımıyla dikkat çeken Grande Panda Elektrikli (2026 Model Yılı), 1.609.900 TL'lik liste fiyatına sahipken nakit alımlarda 1.465.000 TL'ye geriliyor. Fiat ayrıca bu modele özel 300.000 TL'ye varan 12 ay vadeli %0 faizli kredi desteği de sunarak elektrikli araç almak isteyenlere büyük bir kolaylık sağlıyor.
5 FİAT 600 VE 500 TEMMUZ 2026 FİYAT LİSTESİ
Fiat 600 & 500e: Markanın ikonik ve premium elektrikli hatlarına sahip modellerinden Fiat 600 kampanyalı olarak 1.854.900 TL'den satışa sunulurken, 500e (2026 model) 2.249.900 TL'den alıcı bekliyor.
6 Temmuz 2026 Fiat Fiyat Listesi Özet Tablo
|Model İsmi
|Tavsiye Edilen Liste Fiyatı
|Nakit Kampanyalı Fiyatı
|Egea Sedan (Giriş Segmenti)
|1.499.900 TL
|1.369.900 TL
|Egea Cross (Street 1.6 DCT)
|1.880.500 TL
|1.780.500 TL
|Grande Panda Elektrikli (2026)
|1.609.900 TL
|1.465.000 TL
|Fiat 600
|1.989.900 TL
|1.854.900 TL
|Fiat Topolino
|684.900 TL
|594.900 TL
|Fiat 500e (2026)
|2.249.900 TL
|Kampanyasız