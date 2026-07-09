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  • Fiat, Temmuz 2026 binek araç fiyat listesini açıkladı: İşte Egea, Grande Panda ve tüm modellerde son belirlenen fiyatlar

Fiat, Temmuz 2026 binek araç fiyat listesini açıkladı: İşte Egea, Grande Panda ve tüm modellerde son belirlenen fiyatlar

Türkiye otomotiv pazarının tercih edilen markalarından Fiat, Temmuz 2026 binek araç fiyat listesini resmi kanalları üzerinden duyurdu. Yeni ayın gelişiyle birlikte fiyat listelerini güncelleyen İtalyan üretici, hem popüler modellerine uyguladığı nakit indirimleriyle hem de yeni nesil elektrikli modellerindeki finansman destekleriyle güncel fiyatlarını duyurdu

Ekonomist
Ekonomist
Fiat, Temmuz 2026 binek araç fiyat listesini açıkladı: İşte Egea, Grande Panda ve tüm modellerde son belirlenen fiyatlar

Fiat’ın en popüler modeli olma unvanını koruyan Egea Sedan ve Cross modelleri, Temmuz ayında başlangıç fiyatlarıyla tüketicileri karşılıyor. İşte temmuz ayında Fiat modellerindeki son durum

 

 

 

1 EGEA SEDAN FİYAT LİSTESİ- TEMMUZ 2026

EGEA SEDAN FİYAT LİSTESİ- TEMMUZ 2026

Egea Sedan: Temmuz ayında 1.6 litrelik dizel motor seçeneğiyle öne çıkan Egea Sedan Easy modeli, 1.499.900 TL'lik standart fiyatına karşılık 1.369.900 TL'den başlayan nakit kampanyalı fiyatıyla satışa sunuluyor. Urban donanımlı manuel versiyon ise kampanyayla 1.459.900 TL seviyesine iniyor. Otomatik vites (DCT) arayanlar için Easy donanım seviyesi kampanyalı olarak 1.759.900 TL'den başlıyor.

2 EGEA CROSS FİYAT LİSTESİ - TEMMUZ 2026

EGEA CROSS FİYAT LİSTESİ - TEMMUZ 2026

Egea Cross: Crossover segmentindeki iddialı temsilci Egea Cross'un Street 1.6 Otomatik (DCT) versiyonu, 1.880.500 TL yerine 1.780.500 TL'lik kampanyalı fiyat etiketiyle listede yer alıyor. Serinin en üst donanımı olan Limited 1.6 Otomatik ise kampanyalı olarak 1.990.500 TL'den alıcı buluyor.

3 TOPOLİNO FİYAT LİSTESİ - TEMMUZ 2026

TOPOLİNO FİYAT LİSTESİ - TEMMUZ 2026

Topolino: Şehir içi trafiğinin pratik çözümü olan Topolino, 684.900 TL'lik standart etiketine karşılık 594.900 TL'lik kampanyalı fiyatıyla ulaşılabilirliğini koruyor.

4 GRANDE PANDA - TEMMUZ 2026 FİYAT LİSTESİ

GRANDE PANDA - TEMMUZ 2026 FİYAT LİSTESİ

Grande Panda: Tasarımıyla dikkat çeken Grande Panda Elektrikli (2026 Model Yılı), 1.609.900 TL'lik liste fiyatına sahipken nakit alımlarda 1.465.000 TL'ye geriliyor. Fiat ayrıca bu modele özel 300.000 TL'ye varan 12 ay vadeli %0 faizli kredi desteği de sunarak elektrikli araç almak isteyenlere büyük bir kolaylık sağlıyor.

 

5 FİAT 600 VE 500 TEMMUZ 2026 FİYAT LİSTESİ

FİAT 600 VE 500 TEMMUZ 2026 FİYAT LİSTESİ

Fiat 600 & 500e: Markanın ikonik ve premium elektrikli hatlarına sahip modellerinden Fiat 600 kampanyalı olarak 1.854.900 TL'den satışa sunulurken, 500e (2026 model) 2.249.900 TL'den alıcı bekliyor.

6 Temmuz 2026 Fiat Fiyat Listesi Özet Tablo

Temmuz 2026 Fiat Fiyat Listesi Özet Tablo
Model İsmiTavsiye Edilen Liste FiyatıNakit Kampanyalı Fiyatı
Egea Sedan (Giriş Segmenti)1.499.900 TL1.369.900 TL
Egea Cross (Street 1.6 DCT)1.880.500 TL1.780.500 TL
Grande Panda Elektrikli (2026)1.609.900 TL1.465.000 TL
Fiat 6001.989.900 TL1.854.900 TL
Fiat Topolino684.900 TL594.900 TL
Fiat 500e (2026)2.249.900 TLKampanyasız
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