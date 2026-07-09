Egea Cross: Crossover segmentindeki iddialı temsilci Egea Cross'un Street 1.6 Otomatik (DCT) versiyonu, 1.880.500 TL yerine 1.780.500 TL'lik kampanyalı fiyat etiketiyle listede yer alıyor. Serinin en üst donanımı olan Limited 1.6 Otomatik ise kampanyalı olarak 1.990.500 TL'den alıcı buluyor.