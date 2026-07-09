Volkswagen temmuz 2026 fiyat listesi açıklandı: İşte güncel fiyatlar ve kampanyalar

Volkswagen, Temmuz 2026 dönemine ait güncel sıfır otomobil fiyatlarını ve finansman kampanyalarını duyurdu. Güncellenen listede Taigo, T-Cross, Golf, Passat, T-Roc, Tiguan ve Tayron modelleri yer aldı. Marka ayrıca yüzde 3,49'dan başlayan faiz oranları ve 60 aya kadar vade seçenekleri sunan kredi kampanyalarını da açıkladı.