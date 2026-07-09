Volkswagen temmuz 2026 fiyat listesi açıklandı: İşte güncel fiyatlar ve kampanyalar

Volkswagen, Temmuz 2026 dönemine ait güncel sıfır otomobil fiyatlarını ve finansman kampanyalarını duyurdu. Güncellenen listede Taigo, T-Cross, Golf, Passat, T-Roc, Tiguan ve Tayron modelleri yer aldı. Marka ayrıca yüzde 3,49'dan başlayan faiz oranları ve 60 aya kadar vade seçenekleri sunan kredi kampanyalarını da açıkladı.
1 Taigo fiyatları
Volkswagen'in kompakt SUV modeli Taigo, Temmuz ayında 2.165.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
- Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life: 2.165.000 TL
- Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Life: 2.596.000 TL
- Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Style: 2.927.000 TL
- Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line: 3.052.000 TL
- Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG Style: 3.114.000 TL
- Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line: 3.331.000 TL
2 T-Cross fiyatları
T-Cross ailesinde başlangıç fiyatı 2.275.000 TL olarak açıklandı.
- T-Cross 1.0 TSI 116 PS Manuel Life: 2.275.000 TL
- T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Life: 2.683.000 TL
- T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Style: 2.842.000 TL
- T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line: 2.950.000 TL
3 Golf fiyatları
Volkswagen Golf'ün manuel versiyonu 2.258.000 TL'den başlarken, en yüksek donanımlı R-Line versiyonu 3.618.000 TL seviyesine ulaştı.
- Golf 1.5 TSI 116 PS Manuel Impression: 2.258.000 TL
- Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Life: 2.829.000 TL
- Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Style: 3.191.000 TL
- Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style: 3.393.000 TL
- Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line: 3.618.000 TL
4 Passat fiyatları
Passat modelinde fiyatlar motor ve donanım seçeneklerine göre 3.600.000 TL ile 7.375.000 TL arasında değişiyor.
- Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Impression: 3.600.000 TL
- Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Business: 4.302.000 TL
- Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Elegance: 4.775.000 TL
- Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line: 4.907.000 TL
- Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance: 7.203.000 TL
- Passat 2.0 TSI 265 PS 4MOTION DSG R-Line: 7.244.000 TL
- Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line: 7.375.000 TL
5 Yeni T-Roc fiyatları
Yenilenen T-Roc modelinde başlangıç fiyatı 2.755.000 TL oldu.
- Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life: 2.755.000 TL
- Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Style: 3.312.000 TL
- Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line: 3.420.000 TL
6 Tiguan fiyatları
Tiguan'ın benzinli ve dizel seçenekleri Temmuz ayında şu fiyatlarla listelendi:
- Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life: 3.402.000 TL
- Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance: 4.374.000 TL
- Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line: 4.666.000 TL
- Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance: 6.254.000 TL
- Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line: 6.617.000 TL
7 Tayron fiyatları
Volkswagen'in büyük SUV modeli Tayron, 5 ve 7 koltuklu seçeneklerle satışta. Modelin başlangıç fiyatı 3.667.000 TL olarak açıklandı.
- Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life: 3.667.000 TL
- Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 Koltuklu) DSG Life: 3.766.000 TL
- Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance: 4.688.000 TL
- Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 Koltuklu) DSG Elegance: 4.794.000 TL
- Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line: 5.003.000 TL
- Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 Koltuklu) DSG R-Line: 5.104.000 TL
Volkswagen'in Temmuz 2026 fiyat listesiyle birlikte birçok modelde yeni satış fiyatları belli olurken, marka yüzde 3,49'dan başlayan faiz oranları ve 60 aya kadar uzanan kredi seçenekleriyle de otomobil almayı planlayanlara finansman desteği sunuyor.