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Volkswagen temmuz 2026 fiyat listesi açıklandı: İşte güncel fiyatlar ve kampanyalar

Volkswagen Temmuz 2026 fiyat listesi açıklandı. Taigo, Golf, T-Cross, T-Roc, Passat, Tiguan ve Tayron modellerinin güncel fiyatları ile kampanyalar belli oldu.

Harika Pelin Şengül
Harika Pelin Şengül
Volkswagen temmuz 2026 fiyat listesi açıklandı: İşte güncel fiyatlar ve kampanyalar

Volkswagen, Temmuz 2026 dönemine ait güncel sıfır otomobil fiyatlarını ve finansman kampanyalarını duyurdu. Güncellenen listede Taigo, T-Cross, Golf, Passat, T-Roc, Tiguan ve Tayron modelleri yer aldı. Marka ayrıca yüzde 3,49'dan başlayan faiz oranları ve 60 aya kadar vade seçenekleri sunan kredi kampanyalarını da açıkladı.

1 Taigo fiyatları

Taigo fiyatları

Volkswagen'in kompakt SUV modeli Taigo, Temmuz ayında 2.165.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

  • Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life: 2.165.000 TL
  • Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Life: 2.596.000 TL
  • Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Style: 2.927.000 TL
  • Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line: 3.052.000 TL
  • Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG Style: 3.114.000 TL
  • Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line: 3.331.000 TL

2 T-Cross fiyatları

T-Cross fiyatları

T-Cross ailesinde başlangıç fiyatı 2.275.000 TL olarak açıklandı.

  • T-Cross 1.0 TSI 116 PS Manuel Life: 2.275.000 TL
  • T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Life: 2.683.000 TL
  • T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Style: 2.842.000 TL
  • T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line: 2.950.000 TL

3 Golf fiyatları

Golf fiyatları

Volkswagen Golf'ün manuel versiyonu 2.258.000 TL'den başlarken, en yüksek donanımlı R-Line versiyonu 3.618.000 TL seviyesine ulaştı.

  • Golf 1.5 TSI 116 PS Manuel Impression: 2.258.000 TL
  • Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Life: 2.829.000 TL
  • Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Style: 3.191.000 TL
  • Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style: 3.393.000 TL
  • Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line: 3.618.000 TL

4 Passat fiyatları

Passat fiyatları

Passat modelinde fiyatlar motor ve donanım seçeneklerine göre 3.600.000 TL ile 7.375.000 TL arasında değişiyor.

  • Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Impression: 3.600.000 TL
  • Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Business: 4.302.000 TL
  • Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Elegance: 4.775.000 TL
  • Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line: 4.907.000 TL
  • Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance: 7.203.000 TL
  • Passat 2.0 TSI 265 PS 4MOTION DSG R-Line: 7.244.000 TL
  • Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line: 7.375.000 TL

5 Yeni T-Roc fiyatları

Yeni T-Roc fiyatları

Yenilenen T-Roc modelinde başlangıç fiyatı 2.755.000 TL oldu.

  • Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life: 2.755.000 TL
  • Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Style: 3.312.000 TL
  • Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line: 3.420.000 TL

6 Tiguan fiyatları

Tiguan fiyatları

Tiguan'ın benzinli ve dizel seçenekleri Temmuz ayında şu fiyatlarla listelendi:

  • Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life: 3.402.000 TL
  • Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance: 4.374.000 TL
  • Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line: 4.666.000 TL
  • Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance: 6.254.000 TL
  • Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line: 6.617.000 TL

7 Tayron fiyatları

Tayron fiyatları

Volkswagen'in büyük SUV modeli Tayron, 5 ve 7 koltuklu seçeneklerle satışta. Modelin başlangıç fiyatı 3.667.000 TL olarak açıklandı.

  • Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life: 3.667.000 TL
  • Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 Koltuklu) DSG Life: 3.766.000 TL
  • Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance: 4.688.000 TL
  • Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 Koltuklu) DSG Elegance: 4.794.000 TL
  • Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line: 5.003.000 TL
  • Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 Koltuklu) DSG R-Line: 5.104.000 TL

Volkswagen'in Temmuz 2026 fiyat listesiyle birlikte birçok modelde yeni satış fiyatları belli olurken, marka yüzde 3,49'dan başlayan faiz oranları ve 60 aya kadar uzanan kredi seçenekleriyle de otomobil almayı planlayanlara finansman desteği sunuyor.
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