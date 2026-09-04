TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut projesi için tarih verildi: Başvurular ne zaman başlayacak, şartlar neler?

TOKİ’nin İstanbul’da hayata geçireceği 15 bin kiralık konut projesinde detaylar netleşmeye başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dar gelirli vatandaşların daha uygun koşullarda kiralık konuta erişebilmesi amacıyla planlanan projeye ilişkin son gelişmeleri paylaştı.
Bakan Murat Kurum, ilk teslimatlar için takvim verdi. Peki, TOKİ İstanbul kiralık konut teslimatları ne zaman yapılacak? Başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler? İşte TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut projesine ilişkin tüm merak edilenler...
1 İstanbul'da ilk kez 15 bin kiralık konut projesi hayata geçecek
Bakan Murat Kurum, İstanbul İklim Finansmanı Zirvesi’nin ardından gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak nitelendirilen "500 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında 81 ilde 500 bin konut inşa edileceğini belirten Kurum, buna ek olarak İstanbul'da ilk kez 15 bin kiralık konut uygulamasının hayata geçirileceğini söyledi.
Kurum, projeyle İstanbul’daki kira fiyatlarının düşürülmesinin ve dar gelirli vatandaşların desteklenmesinin amaçlandığını da ekledi.
2 TOKİ 15 bin kiralık konut için şartlar Kabine'ye sunulacak
Bakan Kurum, kiralık konutlara ilişkin belirlenecek şartların bu hafta Cumhurbaşkanı'na Kabine toplantısında sunulacağını belirterek, toplantının ardından Cumhurbaşkanı’nın konuyla ilgili açıklama yapacağını söyledi.
3 TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut projesinde konutlar tamamlandı mı?
Bakan Kurum, proje kapsamında kiralık konutların bir kısmının tamamlandığını da açıkladı.
4 İstanbul kiralık konut projesinde teslimatlar ne zaman yapılacak?
Bakan Kurum ayrıca, kiralık konutların ne zaman teslim edileceğini dair de bilgiler paylaştı. Bakan Kurum, "Eylül ayı içinde ilk konutlarımızın teslimlerini de İstanbullu vatandaşlarımıza yapıyor olacağız." dedi.
5 TOKİ İstanbul kiralık konut projesinin şartları ne zaman açıklanacak
Bakan Kurum, projenin önümüzdeki hafta hangi şartlar dahilinde olabileceğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan edeceğini şöyle ifade etti:
"Önümüzdeki hafta hangi şartlar dahilinde olabileceğini de Sayın Cumhurbaşkanımız milletimize ilan edecektir. Bu önemli. İstanbul'da hem kentsel dönüşümü de deprem dönüşümüne destek verebilmek hem de kira fiyatlarını, kira enflasyonunu aşağı çekebilmek adına bu irade ortaya konuldu ve daha da güçlendirilecek."
6 İstanbul kiralık sosyal konut başvuru tarihi belli oldu mu?
İstanbul’da hayata geçirilmesi planlanan 15 bin kiralık sosyal konut projesine yönelik başvuruların ne zaman başlayacağı merak ediliyor.
Başvuru sürecine ilişkin henüz resmi bir takvim açıklanmadı.
7 TOKİ İstanbul kiralık konut fiyatları ne kadar olacak?
Projede kiraya verilecek konutların fiyatlarının ne kadar olacağı da merak ediliyor. Bakan Murat Kurum daha önce yaptığı açıklamada, konutların rayiç bedelin yarısından daha düşük bir fiyatla kiralanacağını belirtmişti.
8 Kiralık konutlarda 3 yıl şartı
Konutlar, hak sahiplerine üç yıl süreyle kiralanacak. Üç yıllık sürenin sona ermesiyle kiracıların konutları boşaltması gerekecek. Evler, gerekli bakım işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeni hak sahiplerinin kullanımına sunulacak.