TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut projesi için tarih verildi: Başvurular ne zaman başlayacak, şartlar neler?

Bakan Kurum, projenin önümüzdeki hafta hangi şartlar dahilinde olabileceğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan edeceğini şöyle ifade etti:

"Önümüzdeki hafta hangi şartlar dahilinde olabileceğini de Sayın Cumhurbaşkanımız milletimize ilan edecektir. Bu önemli. İstanbul'da hem kentsel dönüşümü de deprem dönüşümüne destek verebilmek hem de kira fiyatlarını, kira enflasyonunu aşağı çekebilmek adına bu irade ortaya konuldu ve daha da güçlendirilecek."