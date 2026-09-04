Engelli ve eski hükümlü vatandaşlar için hibe desteği başvuruları başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından söz konusu hibe desteğine ilişkin yaptığı paylaşımda, kendi işini kurma, mesleki eğitim ve rehabilitasyon, destek teknolojileri, işe uyum, destekli istihdam ve korumalı iş yeri projeleri ile çalışma hayatına adım atmak isteyen dezavantajlı grupların yanında olduklarını belirtti.

Kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşların projelerine 735 bin liraya, eski hükümlü vatandaşların projelerine 550 bin liraya kadar hibe desteği sağlayacaklarını bildiren Işıkhan, korumalı iş yeri projelerinde kuruluş sermayesi desteğinin üst limitinin ise 905 bin lira olarak uygulanacağını ifade etti.

Bu dönem itibarıyla eski hükümlü hibe desteği başvuru süreçlerini dijitale taşıdıklarını belirten Işıkhan, vatandaşların işlem süreçlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla başvuruların artık e-Devlet'ten çevrim içi olarak yapılacağını bildirdi.

Işıkhan, hibe desteğine son başvuru tarihinin 16 Eylül olduğunu kaydetti.