"Ordu Dağ Çileği Reçeli" coğrafi işaret aldı: Yüksek rakımın eşsiz aroması markalaştı

Ordu’nun Kumru ilçesinde faaliyet gösteren Kumru El İzim Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Emine Derli, dağ çileği reçelinin coğrafi işaret almasının ürünün tanıtımı ve markalaşması açısından önemli bir adım olduğunu söyledi. Yıllardır dağ çileği reçeli ürettiklerini belirten Derli, "Artık sertifikamızı aldık ve resmi olarak dağ çileği reçelini satıyoruz. Dağ çileğimiz dağlarda yetişen organik bir ürün. Kumru’daki birçok kadın bu çilekleri toplayarak bize getiriyor, biz de satın alıp reçel üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu tescille birlikte dağ çileği denildiğinde Ordu ve Kumru’nun daha fazla tanınacağına inanıyoruz" dedi.