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Orta Vadeli Program için geri sayım başladı! Cevdet Yılmaz tarih verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program’ın (OVP) açıklanacağı tarihi duyurdu. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda programın ayrıntılarının 6 Eylül Pazar günü kamuoyuna sunulmasının planlandığını bildirdi.

Ekonomist
Ekonomist
Orta Vadeli Program için geri sayım başladı! Cevdet Yılmaz tarih verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) için tarih verdi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Yılmaz, Orta Vadeli Programın detaylarını 6 Eylül Pazar günü kamuoyuyla paylaşmayı planladıklarını duyurdu.

"Son aşamaya gelmiş bulunuyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şu açıklamalarda bulundu:

"2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıkları kapsamında, iş dünyamızın çatı kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarımız ve sanayicilerimizle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldik.

İstişare toplantımızda; ekonomimizin gelecek üç yıllık yol haritasını, temel makroekonomik hedeflerini, politika çerçevesini ve yapısal reform gündemini ortaya koyacak OVP’ye ilişkin iş dünyamızın beklenti, görüş ve önerilerini dinledik.

Strateji ve Bütçe Başkanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımızın koordinasyonunda, ilgili tüm bakanlık ve kurumlarımızın katkılarıyla yürütülen hazırlıklarımızda son aşamaya gelmiş bulunuyoruz.

Katılımcı ve istişareye dayalı bir anlayışla hazırladığımız 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Programımızın detaylarını 6 Eylül Pazar günü kamuoyuyla paylaşmayı planlıyoruz.

Programın uygulama sürecini ise belirlenen takvim çerçevesinde yakından takip edeceğiz."

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