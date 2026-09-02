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KYK yurtlarına zam geldi: En düşük ve en yüksek oda ücreti ne kadar?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtların yeni ücretleri belli oldu. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında fiyat, oda tipine göre bin lira ile bin 590 lira arasında olacak.

Ekonomist
Ekonomist
KYK yurtlarına zam geldi: En düşük ve en yüksek oda ücreti ne kadar?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının 2026-2027 eğitim-öğretim yılı barınma ücretleri netleşti. Yeni akademik dönem öncesinde yapılan güncellemeyle birlikte yurt ücretleri oda tipine göre aylık 1.000 TL ile 1.590 TL arasında belirlendi.

1 Oda tiplerine ve konuma göre değişiyor

Oda tiplerine ve konuma göre değişiyor

Aylık tarifeler, öğrencilerin konakladığı odanın yatak kapasitesi, fiziki imkânları ve oda tipine bağlı olarak farklılık gösteriyor.

Türkiye Geneli KYK Yurtları: En düşük yurt ücreti 1.000 TL, en yüksek yurt ücreti ise 1.590 TL olarak uygulanacak.

KKTC KYK Yurtları: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yer alan KYK yurtlarının aylık ücreti 2.100 TL oldu.  

Geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde yurt fiyatları oda tipine göre 725 TL ila 1.250 TL arasında değişiyordu.  

2 Fiyat değişiyor

Fiyat değişiyor

Bu yıl yurt ücretlerine yapılan artışla birlikte, fiyat bin lira ile bin 590 lira arasında değişecek.

3 Başvuru sonuçları bekleniyor

Başvuru sonuçları bekleniyor

Açıklanan yeni ücret tarifesinin ardından, yurt başvurusunda bulunan binlerce üniversite öğrencisinin gözü sonuçlara çevrildi. GSB yurt başvuru sonuçlarının önümüzdeki günlerde e-Devlet üzerinden erişime açılması bekleniyor.
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