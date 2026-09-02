KYK yurtlarına zam geldi: En düşük ve en yüksek oda ücreti ne kadar?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının 2026-2027 eğitim-öğretim yılı barınma ücretleri netleşti. Yeni akademik dönem öncesinde yapılan güncellemeyle birlikte yurt ücretleri oda tipine göre aylık 1.000 TL ile 1.590 TL arasında belirlendi.