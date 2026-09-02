KYK yurtlarına zam geldi: En düşük ve en yüksek oda ücreti ne kadar?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının 2026-2027 eğitim-öğretim yılı barınma ücretleri netleşti. Yeni akademik dönem öncesinde yapılan güncellemeyle birlikte yurt ücretleri oda tipine göre aylık 1.000 TL ile 1.590 TL arasında belirlendi.
1 Oda tiplerine ve konuma göre değişiyor
Aylık tarifeler, öğrencilerin konakladığı odanın yatak kapasitesi, fiziki imkânları ve oda tipine bağlı olarak farklılık gösteriyor.
Türkiye Geneli KYK Yurtları: En düşük yurt ücreti 1.000 TL, en yüksek yurt ücreti ise 1.590 TL olarak uygulanacak.
KKTC KYK Yurtları: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yer alan KYK yurtlarının aylık ücreti 2.100 TL oldu.
Geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde yurt fiyatları oda tipine göre 725 TL ila 1.250 TL arasında değişiyordu.
2 Fiyat değişiyor
Bu yıl yurt ücretlerine yapılan artışla birlikte, fiyat bin lira ile bin 590 lira arasında değişecek.