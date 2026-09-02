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  • Karadeniz’de palamut bolluğu: Tanesi 150 TL’den tezgaha indi

Karadeniz’de palamut bolluğu: Tanesi 150 TL’den tezgaha indi

Denizlerde 1 Eylül'de av yasağının sona ermesiyle birlikte balıkçılar vira bismillah diyerek ağlarını sulara bıraktı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Karadeniz’de palamut bolluğu: Tanesi 150 TL’den tezgaha indi

Yeni sezonun ilk günlerinde denizlerden gelen palamut bolluğu, hem kıyıya dönen balıkçıların hem de tezgah başında taze balık bekleyen vatandaşın yüzünü güldürdü.

1 Sezon son derece verimli geçecek

Sezon son derece verimli geçecek

Limanlara adeta "kaşarlı palamut" tabir edilen iri ve etli balıklarla dolu dönen tekneler, sezonun son derece verimli geçeceğinin ilk sinyallerini verdi. Av yasağının kalkmasıyla birlikte tezgahlardaki yerini alan boy boy palamutlar, etiket fiyatlarıyla da dikkat çekiyor.

2 Tezgahlarda palamut tanesi 150-200 TL

Tezgahlarda palamut tanesi 150-200 TL

Trabzon'da balık hallinde ve semt pazarında hareketlilik tavan yaparken, palamutun tane fiyatı boyutuna göre 150 TL ila 200 TL arasında alıcı buluyor. Sezonun ilk günleri olmasına rağmen fiyatların makul seviyelerde açıldığını belirten balıkçı esnafı, avlanan balık miktarının artmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde fiyatların daha da erişilebilir seviyelere düşebileceğini öngörüyor.

3 "Bu yıl palamut yılı olacak"

"Bu yıl palamut yılı olacak"

Karadenizli balıkçılar, deniz suyu sıcaklığı ve balık sürülen hareketlerinin bu yıl palamut açısından oldukça elverişli olduğunu ifade ediyor. İlk geceden itibaren ağların dolu çıkması, bu sezon sofralarda en çok palamutun yer alacağını gösteriyor. Vatandaşlar ise hem tazeliği hem de doyuruculuğuyla öne çıkan sezonun ilk palamutlarına yoğun ilgi gösteriyor.
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