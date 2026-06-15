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  • Parasını değerlendirecekler dikkat: Bankaların mevduat yarışı hızlandı, en yüksek faiz oranları belli oldu

Parasını değerlendirecekler dikkat: Bankaların mevduat yarışı hızlandı, en yüksek faiz oranları belli oldu

Mevduat faizlerinde rekabet hız kazanırken, bankalar tasarruf sahiplerini çekmek için yüksek oranlar sunuyor. Mevduat hesaplarında 1,2 milyon liraya kadar olan tutar ise devlet güvencesi kapsamında bulunuyor.

Ekonomist
Ekonomist
Parasını değerlendirecekler dikkat: Bankaların mevduat yarışı hızlandı, en yüksek faiz oranları belli oldu

Mevduat faizlerindeki yüksek seviyeler tasarruf sahiplerinin odağında kalmayı sürdürüyor. Bankaların uyguladığı oranlarla vadeli mevduata yönelen yatırımcılar, yıllık bazda yüzde 52,5'e kadar getiri fırsatı elde edebiliyor.

TCMB'nin politika faizi yüzde 37 seviyesinde bulunsa da bankaların daha yüksek maliyetlerle fonlanması, mevduat faizlerinin yüzde 40'ın üzerinde seyretmesini sağlıyor.

1 Bankaların faiz rekabeti sürüyor

Bankaların faiz rekabeti sürüyor

Bankalar arasında faiz rekabeti sürerken, bazı kurumlar günlük vadede yüzde 46'ya, aylık vadede ise yüzde 43'e varan getiri sunuyor.

Bankalar için mevduat hacmindeki artış, kredi verme kapasitesinin de genişlemesini sağlıyor.

2 Faiz getirileri ne kadar?

Faiz getirileri ne kadar?

Merkez Bankası'nın nisan ayından bu yana faiz verilerini açıklamamasına rağmen, bankaların sunduğu oranlar mevduat getirilerine ilişkin fikir veriyor. Buna göre 1 milyon lirasını yıllık yüzde 45 faizle değerlendiren bir yatırımcı, 32 günlük vade sonunda yaklaşık 32 bin 500 lira net kazanç elde edebiliyor.

3 3 aylık faiz getirisi ne kadar?

3 aylık faiz getirisi ne kadar?

Yıllık yüzde 45 faiz oranıyla 1 milyon liralık mevduatını 3 aylık vadede değerlendiren bir yatırımcı, vade sonunda yaklaşık 93 bin 500 lira getiri elde edebiliyor.

4 6 aylık getiri ne kadar?

6 aylık getiri ne kadar?

Yıllık yüzde 46 faiz oranıyla 1 milyon liralık mevduatını 6 ay vadede değerlendiren bir yatırımcı, yaklaşık 194 bin lira getiri elde edebiliyor.

5 Bankaların uyguladığı faiz oranları müşteriye göre değişiklik gösterebiliyor

Bankaların uyguladığı faiz oranları müşteriye göre değişiklik gösterebiliyor

Bankaların uyguladığı faiz oranları müşteriye göre değişiklik gösterebilirken, şubeler aracılığıyla standart oranların üzerinde teklifler alınabildiği biliniyor.

6 1,2 milyon liraya kadar devlet güvencesi

1,2 milyon liraya kadar devlet güvencesi

Yürürlükteki düzenleme kapsamında, Türkiye'de faaliyet gösteren bir kredi kuruluşunun yurt içi şubelerinde bulunan ve resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ile finansal kuruluşlara ait olmayan Türk lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden mevduat hesaplarının anapara ve faiz reeskontları toplamının 1 milyon 200 bin liraya kadar olan bölümü 2026 yılı için sigorta kapsamında yer alıyor.
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