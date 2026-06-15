Parasını değerlendirecekler dikkat: Bankaların mevduat yarışı hızlandı, en yüksek faiz oranları belli oldu

Yürürlükteki düzenleme kapsamında, Türkiye'de faaliyet gösteren bir kredi kuruluşunun yurt içi şubelerinde bulunan ve resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ile finansal kuruluşlara ait olmayan Türk lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden mevduat hesaplarının anapara ve faiz reeskontları toplamının 1 milyon 200 bin liraya kadar olan bölümü 2026 yılı için sigorta kapsamında yer alıyor.