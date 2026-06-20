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Resmi Gazete'de yayımlandı: Devlet tahvillerine stopaj düzenlemesinde kritik karar

Devlet tahvili ve hazine bonolarında geçerli olan stopaj düzenlemesinin uygulanma süresi, yıl sonuna kadar uzatıldı.

Ekonomist
Ekonomist
Resmi Gazete'de yayımlandı: Devlet tahvillerine stopaj düzenlemesinde kritik karar

Cumhurbaşkanlığınca hazırlanan "193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67'nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konuldu.

Düzenlemeyle, devlet tahvilleri, hazine bonoları ve kamu varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlerde uygulanan stopaj oranlarının geçerlilik süresi uzatılmış oldu.

31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatıldı

Mevcut uygulamanın 30 Haziran 2026'da sona ermesi öngörülürken, yapılan düzenlemeyle süre 31 Aralık 2026'ya kadar uzatıldı.

Düzenleme kapsamında, Türk lirası cinsinden kamu borçlanma araçlarına yatırım yapan yatırımcıların faydalandığı mevcut stopaj oranlarının süresi yıl sonuna kadar uzatıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe giren kararın uygulanmasına ilişkin süreç Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütülecek.

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