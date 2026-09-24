Sektörel güven endeksleri açıklandı: Perakende yükseldi, inşaat geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Eylül ayına ilişkin Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri verilerini yayımladı.

Buna göre, güven endeksi hizmet sektöründe aynı kalırken, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,1 arttı. İnşaat sektöründe ise yüzde 0,2 oranında azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe aynı düzeyde kalarak 111,9 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,1 oranında artarak 111,3 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 0,2 oranında azalarak 83 değerini aldı.

Güven endeksleri 0 ile 200 arasında hesaplanıyor. Endeksin 100'ün üzerinde olması sektöre ilişkin iyimser bir görünümü, 100'ün altında kalması ise kötümser bir görünümü ifade ediyor.