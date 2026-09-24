16 sektör, 137 faaliyet, 6 çevresel hedef: Türkiye Yeşil Taksonomisi yayımlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin yeşil dönüşüm yolculuğunda önemli bir adımı daha hayata geçirdiklerini duyurdu.

Kurum, 16 sektör, 137 ekonomik faaliyet, 6 çevresel hedef ve 3 temel şartı kapsayan Türkiye Yeşil Taksonomisi Yönetmeliği sayesinde sürdürülebilir yatırımların önünün açılacağını ve sanayicilerin uluslararası yeşil finansmana erişiminin kolaylaşacağını ifade etti.

Yeşil Taksonomi ne sağlayacak?

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Bakan Kurum, düşük karbonlu ekonomiye geçişi kolaylaştırmak ve Avrupa Birliği’nin iklim değişikliği standartları ile politikalarına uyum sağlamak amacıyla ulusal bir Yeşil Taksonomi Mevzuatı hazırlandığını kaydederek, şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye’nin Ulusal Yeşil Taksonomisi hazır

Düşük karbonlu ekonomiye geçişi kolaylaştırmak ve Avrupa Birliği’nin iklim değişikliği standartları ile politikalarına uyum sağlamak amacıyla ulusal bir Yeşil Taksonomi Mevzuatı hazırlandı.

Yeşil Taksonomi kapsamı

16 sektör

137 ekonomik faaliyet

Yeşil Taksonomi ne sağlayacak?

Hangi yatırımların çevresel açıdan sürdürülebilir olduğunu belirleyen nitelikler ortaya konacak.

Uluslararası yeşil finansmandan daha fazla pay alabilmeyi sağlayacak.

Piyasada şeffaflığı artırarak “yeşile boyama” (greenwashing) riskini engelleyen ortak uygulama kriterleri belirlenecek."

6 çevresel hedef

Türkiye Yeşil Taksonomisi Yönetmeliği kapsamında ekonomik faaliyetler için 6 çevresel hedef belirlendiği kaydedilen paylaşımda, bu hedeflerin sera gazı emisyonlarının azaltımı, iklim değişikliğine uyum, su ve deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve korunması, döngüsel ekonomiye geçiş, kirliliğin önlenmesi ve kontrolü ile biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve restorasyonu olduğu belirtildi.

Uyumluluk için 3 temel şart aranacak

Bir ekonomik faaliyetin Yeşil Taksonomiye Uyumlu olarak nitelendirilebilmesi için aranacak 3 şart şöyle sıralandı:

"Bir ekonomik faaliyetin “Yeşil Taksonomiye Uyumlu” olarak nitelendirilebilmesi için belirlenen teknik tarama kriterleri çerçevesinde 3 şartı eş zamanlı sağlaması gerekecek.

1- Önemli Katkı

6 çevresel hedeften en az birine önemli ölçüde katkı sağlanmalıdır.

2- Önemli Zarar Vermeme

Diğer çevresel hedeflerin hiçbirine önemli ölçüde zarar verilmemelidir.

3- Asgari Sosyal Koruma

Asgari sosyal koruma önlemlerine ve standartlarına uyum sağlanmalıdır."

Raporlama yükümlülükleri ve uygulama takvimi

Yönetmelik kapsamında reel sektör ile finans sektörünün raporlama süreçlerine ilişkin uygulanacak esaslar da belirlendi:

"Reel sektörün raporlama usul ve esasları İklim Değişikliği Başkanlığı, finans sektörünün raporlama usul ve esasları ve raporlama şablonları ise SPK, BDDK ve SEDDK tarafından belirlenecek.

Reel sektör için gönüllü raporlama:

Yasal zorunluluk yoktur. Ancak bankalardan ve finans kuruluşlarından yeşil finansman talep eden şirketlerden raporlama talep edilebilecek.

Finans sektörü zorunlu raporlama:

Finans sektörü, 1 Ocak 2029 tarihinden itibaren raporlama yapmakla yükümlü olacak."