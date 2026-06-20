SGK borç yapılandırmasının detayları belli oldu: Başvuru ve ödeme tarihleri netleşti

Düzenlemedeki en önemli değişikliklerden biri taksitlendirme süresine ilişkin oldu. Buna göre azami tecil ve taksitlendirme süresi 36 aydan 72 aya çıkarılırken, teminat gösterilmeksizin yapılabilecek tecil işlemlerinde üst limit 10 milyon lira olarak belirlendi.