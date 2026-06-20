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SGK borç yapılandırmasının detayları belli oldu: Başvuru ve ödeme tarihleri netleşti

İşveren prim borçları, Bağ-Kur borçları ve idari para cezalarını kapsayan yeni yapılandırma düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu. Haciz ve icra işlemlerinin kaldırılmasını da içeren uygulamada başvuru ve ödeme sürecine ilişkin takvim açıklandı.

Ekonomist
Ekonomist
SGK borç yapılandırmasının detayları belli oldu: Başvuru ve ödeme tarihleri netleşti

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yeni borç yapılandırması düzenlemesinin detaylarını duyurdu. Düzenleme, 4A kapsamındaki işveren prim borçları ile 4B Bağ-Kur prim borçları ve idari para cezalarını içeriyor.

1 Ödeme kolaylığı sunulması amaçlanıyor

Ödeme kolaylığı sunulması amaçlanıyor

Yapılandırma kapsamında, 2026 yılı Haziran ayı ve öncesine ait borçlar ile 31 Ağustos 2026'ya kadar tebliğ edilerek kesinleşen idari para cezaları yer alıyor. Düzenlemeyle borçlu işverenler ve vatandaşlara ödeme kolaylığı sunulması amaçlanıyor.

2 Taksit sürelerinde düzenleme

Taksit sürelerinde düzenleme

Düzenlemedeki en önemli değişikliklerden biri taksitlendirme süresine ilişkin oldu. Buna göre azami tecil ve taksitlendirme süresi 36 aydan 72 aya çıkarılırken, teminat gösterilmeksizin yapılabilecek tecil işlemlerinde üst limit 10 milyon lira olarak belirlendi.

3 İlk taksitin ödenmesiyle haciz işlemleri duracak

İlk taksitin ödenmesiyle haciz işlemleri duracak

Düzenlemeye göre ilk taksitin ödenmesinin ardından haciz, icra ve satış işlemleri durdurulacak. Araçlar üzerinde bulunan yakalama şerhlerinin kaldırılmasının da önü açılacak.

4 Tecil işlemleri de düzenleme kapsamına alınacak

Tecil işlemleri de düzenleme kapsamına alınacak

4 Haziran 2026'dan önce başlatılan tecil işlemleri de düzenleme kapsamına alındı. Başvuru yapılması ve gerekli koşulların karşılanması halinde, mevcut ödeme planlarına 18 ila 36 ay arasında ek süre eklenebilecek.

5 İlk taksit ödemlerinin 31 Ağustos'a kadar yapılması gerekiyor

İlk taksit ödemlerinin 31 Ağustos'a kadar yapılması gerekiyor

Düzenlemeden faydalanmak isteyenlerin ilk taksit ödemesini 31 Ağustos 2026'ya kadar tamamlaması gerekiyor. Bu tarihe kadar yapılacak işlemlerde ise tecil faiz oranı yüzde 29 olarak uygulanacak.

6 Teminatta yeni sınır belli oldu

Teminatta yeni sınır belli oldu

Toplam borcu 10 milyon lirayı aşanlardan ise, yalnızca bu tutarı aşan kısmın yarısı kadar teminat talep edilecek.
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