SGK borç yapılandırmasının detayları belli oldu: Başvuru ve ödeme tarihleri netleşti

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yeni borç yapılandırması düzenlemesinin detaylarını duyurdu. Düzenleme, 4A kapsamındaki işveren prim borçları ile 4B Bağ-Kur prim borçları ve idari para cezalarını içeriyor.
1 Ödeme kolaylığı sunulması amaçlanıyor
Yapılandırma kapsamında, 2026 yılı Haziran ayı ve öncesine ait borçlar ile 31 Ağustos 2026'ya kadar tebliğ edilerek kesinleşen idari para cezaları yer alıyor. Düzenlemeyle borçlu işverenler ve vatandaşlara ödeme kolaylığı sunulması amaçlanıyor.
2 Taksit sürelerinde düzenleme
Düzenlemedeki en önemli değişikliklerden biri taksitlendirme süresine ilişkin oldu. Buna göre azami tecil ve taksitlendirme süresi 36 aydan 72 aya çıkarılırken, teminat gösterilmeksizin yapılabilecek tecil işlemlerinde üst limit 10 milyon lira olarak belirlendi.
3 İlk taksitin ödenmesiyle haciz işlemleri duracak
Düzenlemeye göre ilk taksitin ödenmesinin ardından haciz, icra ve satış işlemleri durdurulacak. Araçlar üzerinde bulunan yakalama şerhlerinin kaldırılmasının da önü açılacak.
4 Tecil işlemleri de düzenleme kapsamına alınacak
4 Haziran 2026'dan önce başlatılan tecil işlemleri de düzenleme kapsamına alındı. Başvuru yapılması ve gerekli koşulların karşılanması halinde, mevcut ödeme planlarına 18 ila 36 ay arasında ek süre eklenebilecek.
5 İlk taksit ödemlerinin 31 Ağustos'a kadar yapılması gerekiyor
Düzenlemeden faydalanmak isteyenlerin ilk taksit ödemesini 31 Ağustos 2026'ya kadar tamamlaması gerekiyor. Bu tarihe kadar yapılacak işlemlerde ise tecil faiz oranı yüzde 29 olarak uygulanacak.