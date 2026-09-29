Sosyal medyadan zirveye: Doğa videolarıyla vergi rekortmeni oldular

Video içerik üreticisi Atik’in 2025 yılında 12 milyon 648 bin 219 lira 20 kuruş gelir vergisi ödediği bildirildi. Listenin ikinci sırasında lokantacılık hizmeti veren Gülçe Öztürk, 10 milyon 937 bin 831 lira vergi ile yer aldı.