1970’li yıllarda ‘Balsa’ (Balıkesir Meşrubat Sanayi) markasıyla yerli meşrubat pazarına adım atan, 1994’te ise ‘Kristal Kola’ markasıyla tüm Türkiye’ye yayılan Kristal İçecek, 2001 krizinde verdiği hayatta kalma mücadelesinden başarıyla çıktı. Uzun yıllar fason üretimle ayakta kalmayı başaran şirket, bugün Balıkesir, Edremit, Sapanca ve Kırıkkale olmak üzere dört fabrikada üretim yapıyor.

Ekonomist’in 08 - 21 Kasım 2026 tarihli sayısından

Kristal Kola ve Hot Line enerji içeceği ile markalı üretimde hedef büyüten şirket, 2026’yı yüzde 20 büyüme ve 3 milyar TL ciro ile kapatmaya hazırlanıyor. Son yedi yılda 30 milyon Euro civarında tesis yatırımı yaptıklarını, önümüzdeki beş yılda 30 milyon Euro yatırım daha yapacaklarını kaydeden Kristal Kola CEO’su Burak Erdoğan, “Şirketin gelecek beş yıl hedefinde, markalı ürün satışlarını toplam hacmin yüzde 60’ı seviyesine getirmek yer alıyor” diyor.

Burak Erdoğan

Erdoğan’ın verdiği bilgilere göre, Türkiye’nin en köklü meşrubat üreticileri arasında yer alan Kristal’in 2021’deki yıllık üretimi 91 milyon litre iken, 2026 sonu itibarıyla yıllık 250 milyon litre kapasiteye ulaşacak. 2027 yıl sonu itibarıyla ise hedef üretimde 285 milyon litrenin üzerine çıkmak. 100’ün üzerinde farklı ürünü bulunan Kristal’in en çok satan ürünü 500 ml’lik enerji içeceği ‘Hot Line’ olurken, ikinci sırada ise 2,5 litrelik ‘Kristal Kola’ yer alıyor.

Kırıkkale'ye yeni fabrika

Yüzde 88,4’ü halka arz olan Kristal Kola, gelecek planlarını başta bu iki marka olmak üzere, markalı üretimde büyüme üzerine yapıyor. Burak Erdoğan, bu noktada Kırıkkale’de kurdukları dördüncü fabrikalarının stratejik önemine dikkat çekiyor. Erdoğan, 1 milyar TL’nin üzerinde bir yatırımla kurulan Kırıkkale fabrikasında sıcak dolum ile soğuk dolumu aynı hatta yapmak üzere yatırım yaptıklarını söylüyor. Bu teknolojinin Türkiye’de bir ilk olduğunu vurgulayan Burak Erdoğan, “Gelecek iki yıl içinde ikinci hattı da kurmayı planlıyoruz” diyor. 2027 yılında yüzde 20 büyüme hedefi koyduklarını, yeni dönemde soğuk kahve pazarına da girmeye hazırlandıklarını anlatan Burak Erdoğan, “Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yerel meşrubat markalarına bir ilgi var. Küresel markaların daha kaliteli olduğu algısı yıkılıyor, tüketici daha bilinçli hale geliyor” diye konuşuyor.