YKS 2026 ne zaman, hangi gün? YKS kaç gün kaldı?

Milyonlarca üniversite adayı için geri sayım devam ederken, 2026 YKS takvimi ile Dünya Kupası heyecanının aynı haftaya denk gelmesi sosyal medyada ve adaylar arasında en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Özellikle A Milli Futbol Takımı'mızın Paraguay ile yapacağı kritik mücadelenin sınav sabahıyla çakışması, hem motivasyon hem de lojistik açıdan gündemi hareketlendirmiş durumda.
2026-YKS Güncel Sınav Takvimi
ÖSYM’nin resmi takvimine göre sınavlar şu tarihlerde gerçekleştirilecektir:
TYT (Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi | Saat: 10.15
AYT (Alan Yeterlilik Testleri): 21 Haziran 2026 Pazar | Saat: 10.15
YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar | Saat: 15.45
Dünya Kupası Etkisi ve "Erteleme" Sorusu
Türkiye-Paraguay maçının 20 Haziran Cumartesi günü Türkiye saatiyle sabah 06.00'da başlayacak olması, adayların ve ailelerin odağını bir anlığına sınavdan yeşil sahalara kaydırdı.
Zamanlama: Maçın bitiş saati ile sınavın başlangıcı arasında yaklaşık iki saatlik bir süre bulunuyor.
Resmi Durum: Şu an için ÖSYM tarafından sınavın ertelenmesine dair herhangi bir resmi açıklama ya da takvim değişikliği kararı bulunmamaktadır.
Tavsiye: Uzmanlar, adayların sabah erken saatlerde oluşabilecek maç heyecanı ve trafik yoğunluğunu göz önünde bulundurarak, sınav binalarına ulaşım planlarını her zamankinden biraz daha erken yapmalarını öneriyor.