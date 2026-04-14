YKS 2026 ne zaman, hangi gün? YKS kaç gün kaldı?

Dünya Kupası Etkisi ve "Erteleme" Sorusu

Türkiye-Paraguay maçının 20 Haziran Cumartesi günü Türkiye saatiyle sabah 06.00'da başlayacak olması, adayların ve ailelerin odağını bir anlığına sınavdan yeşil sahalara kaydırdı.

Zamanlama: Maçın bitiş saati ile sınavın başlangıcı arasında yaklaşık iki saatlik bir süre bulunuyor.

Resmi Durum: Şu an için ÖSYM tarafından sınavın ertelenmesine dair herhangi bir resmi açıklama ya da takvim değişikliği kararı bulunmamaktadır.

Tavsiye: Uzmanlar, adayların sabah erken saatlerde oluşabilecek maç heyecanı ve trafik yoğunluğunu göz önünde bulundurarak, sınav binalarına ulaşım planlarını her zamankinden biraz daha erken yapmalarını öneriyor.