12 haziran okullar tatil mi? 12 Haziran Cuma okullar neden tatil?

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı ve A Milli Futbol Takımı'mızın Avustralya ile yapacağı kritik müsabaka, eğitim takviminde zorunlu bir değişikliği beraberinde getirdi. Sınav güvenliği ve öğrencilerin konsantrasyonunu korumak amacıyla yapılan bu düzenleme, okulların kapanış tarihini de doğrudan etkiledi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan güncel veriler doğrultusunda, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının son dönemi ve sınav takvimi netleşmiş durumda. Özellikle LGS tarihinin milli maç takvimiyle uyumlu hale getirilmesi için yapılan düzenleme, Haziran ayı programında önemli bir değişikliğe yol açtı.
Haziran 2026 Önemli Günler ve Sınav Takvimi
Öğrencilerin ve velilerin tatil planlarını yaparken dikkate alması gereken tarihler şu şekildedir:
12 Haziran 2026 Cuma: LGS Hazırlık Tatili. Sınavın yapılacağı okullarda fiziki hazırlıkların tamamlanması amacıyla örgün eğitime bir gün ara verilecek.
13 Haziran 2026 Cumartesi: 2026 LGS Uygulaması. Başlangıçta 14 Haziran olarak duyurulan sınav, Dünya Kupası'ndaki Türkiye-Avustralya maçı nedeniyle Bakan Yusuf Tekin'in açıklamasıyla bu tarihe çekildi.
20 - 21 Haziran 2026 Cumartesi-Pazar: 2026 YKS Uygulaması. Üniversite sınavları bu hafta sonunda gerçekleştirilecek.
26 Haziran 2026 Cuma: Karne Günü. Milyonlarca öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline resmen başlayacak.
Tatil ve Dönem Sonu Detayları
Yaz Tatili Başlangıcı: 26 Haziran akşamı itibarıyla başlayacak olan tatil, yaklaşık üç ay sürecek.
Yeni Eğitim Yılı: 2026-2027 eğitim-öğretim yılının Eylül ayının ikinci haftasında (muhtemelen 7 veya 14 Eylül) başlaması öngörülüyor.
Öğretmenlerin Durumu: 12 Haziran'daki hazırlık gününde öğretmenler idari izinli sayılacak, ancak 26 Haziran'daki karne dağıtımının ardından mesleki çalışma dönemleri başlayacak.