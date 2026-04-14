ARA
DOLAR
44,73
0,02%
DOLAR
EURO
52,75
0,01%
EURO
ALTIN
6880,81
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
12 haziran okullar tatil mi? 12 Haziran Cuma okullar neden tatil?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takviminde bir değişikliğe gidildi. MEB 12 Haziran 2026 Cuma günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Peki 12 Haziran Cuma okullar neden tatil?

Ekonomist
[email protected]

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı ve A Milli Futbol Takımı'mızın Avustralya ile yapacağı kritik müsabaka, eğitim takviminde zorunlu bir değişikliği beraberinde getirdi. Sınav güvenliği ve öğrencilerin konsantrasyonunu korumak amacıyla yapılan bu düzenleme, okulların kapanış tarihini de doğrudan etkiledi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan güncel veriler doğrultusunda, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının son dönemi ve sınav takvimi netleşmiş durumda. Özellikle LGS tarihinin milli maç takvimiyle uyumlu hale getirilmesi için yapılan düzenleme, Haziran ayı programında önemli bir değişikliğe yol açtı.

Haziran 2026 Önemli Günler ve Sınav Takvimi

Öğrencilerin ve velilerin tatil planlarını yaparken dikkate alması gereken tarihler şu şekildedir:

12 Haziran 2026 Cuma: LGS Hazırlık Tatili. Sınavın yapılacağı okullarda fiziki hazırlıkların tamamlanması amacıyla örgün eğitime bir gün ara verilecek.

13 Haziran 2026 Cumartesi: 2026 LGS Uygulaması. Başlangıçta 14 Haziran olarak duyurulan sınav, Dünya Kupası'ndaki Türkiye-Avustralya maçı nedeniyle Bakan Yusuf Tekin'in açıklamasıyla bu tarihe çekildi.

 

20 - 21 Haziran 2026 Cumartesi-Pazar: 2026 YKS Uygulaması. Üniversite sınavları bu hafta sonunda gerçekleştirilecek.

26 Haziran 2026 Cuma: Karne Günü. Milyonlarca öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline resmen başlayacak.

Tatil ve Dönem Sonu Detayları

Yaz Tatili Başlangıcı: 26 Haziran akşamı itibarıyla başlayacak olan tatil, yaklaşık üç ay sürecek.

Yeni Eğitim Yılı: 2026-2027 eğitim-öğretim yılının Eylül ayının ikinci haftasında (muhtemelen 7 veya 14 Eylül) başlaması öngörülüyor.

Öğretmenlerin Durumu: 12 Haziran'daki hazırlık gününde öğretmenler idari izinli sayılacak, ancak 26 Haziran'daki karne dağıtımının ardından mesleki çalışma dönemleri başlayacak.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL