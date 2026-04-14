2026 KPSS başvuruları ne zaman? KPSS Lisans - Ön lisans - Ortaöğretim sınav tarihleri

Kamu personeli olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren binlerce aday için 14 Nisan 2026 itibarıyla sınav takvimi netleşmiş durumda. Peki 2026 KPSS başvuruları ne zaman? KPSS Lisans - Ön lisans - Ortaöğretim sınav tarihleri

Ekonomist
ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen ve adayların eğitim düzeyine göre farklı periyotlarla gerçekleştirilen KPSS maratonunda, 2026 yılı tüm mezun gruplarını kapsayan yoğun bir sürece sahne olacak. Bu yıl lisans mezunlarının yanı sıra iki yılda bir yapılan ön lisans ve ortaöğretim sınavlarının da takvimde yer alması, başvuru tarihlerini adaylar için her zamankinden daha kritik hale getiriyor.

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür / Alan Bilgisi)

Başvuru Tarihleri: 1 – 13 Temmuz 2026

Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı: 6 Eylül 2026

Alan Bilgisi 1. Oturum: 12 Eylül 2026

Alan Bilgisi 2. Oturum: 13 Eylül 2026

Sonuçların Açıklanması: 7 Ekim 2026

 

 KPSS Ön Lisans

Başvuru Tarihleri: 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026

Sınav Tarihi: 4 Ekim 2026

Sonuçların Açıklanması: 30 Ekim 2026

 KPSS Ortaöğretim (Lise)

Başvuru Tarihleri: 27 Ağustos – 8 Eylül 2026

Sınav Tarihi: 25 Ekim 2026

Sonuçların Açıklanması: 19 Kasım 2026

 

 KPSS DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi)

Başvuru Tarihleri: 22 – 30 Eylül 2026

Sınav Tarihi: 1 Kasım 2026

Sonuçların Açıklanması: 25 Kasım 2026

Adaylar İçin Önemli Notlar

Başvuru Merkezi: Tüm işlemler ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sistemi) üzerinden veya mobil uygulama aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Geç Başvuru: Belirtilen ana başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için her sınav türünde belirlenmiş tek günlük "Geç Başvuru" tarihlerini kılavuzdan takip etmeleri kritik önem taşıyor.

Sınav Geçerlilik Süresi: Öğretmenlik ve A grubu kadrolar için puanlar 1 yıl, genel memurluk (B grubu) kadroları için ise 2 yıl geçerliliğini koruyacak.
