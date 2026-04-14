2026 KPSS başvuruları ne zaman? KPSS Lisans - Ön lisans - Ortaöğretim sınav tarihleri

ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen ve adayların eğitim düzeyine göre farklı periyotlarla gerçekleştirilen KPSS maratonunda, 2026 yılı tüm mezun gruplarını kapsayan yoğun bir sürece sahne olacak. Bu yıl lisans mezunlarının yanı sıra iki yılda bir yapılan ön lisans ve ortaöğretim sınavlarının da takvimde yer alması, başvuru tarihlerini adaylar için her zamankinden daha kritik hale getiriyor.
KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür / Alan Bilgisi)
Başvuru Tarihleri: 1 – 13 Temmuz 2026
Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı: 6 Eylül 2026
Alan Bilgisi 1. Oturum: 12 Eylül 2026
Alan Bilgisi 2. Oturum: 13 Eylül 2026
Sonuçların Açıklanması: 7 Ekim 2026
KPSS Ön Lisans
Başvuru Tarihleri: 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026
Sınav Tarihi: 4 Ekim 2026
Sonuçların Açıklanması: 30 Ekim 2026
KPSS Ortaöğretim (Lise)
Başvuru Tarihleri: 27 Ağustos – 8 Eylül 2026
Sınav Tarihi: 25 Ekim 2026
Sonuçların Açıklanması: 19 Kasım 2026
KPSS DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi)
Başvuru Tarihleri: 22 – 30 Eylül 2026
Sınav Tarihi: 1 Kasım 2026
Sonuçların Açıklanması: 25 Kasım 2026
Adaylar İçin Önemli Notlar
Başvuru Merkezi: Tüm işlemler ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sistemi) üzerinden veya mobil uygulama aracılığıyla gerçekleştirilecek.
Geç Başvuru: Belirtilen ana başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için her sınav türünde belirlenmiş tek günlük "Geç Başvuru" tarihlerini kılavuzdan takip etmeleri kritik önem taşıyor.
Sınav Geçerlilik Süresi: Öğretmenlik ve A grubu kadrolar için puanlar 1 yıl, genel memurluk (B grubu) kadroları için ise 2 yıl geçerliliğini koruyacak.