Tasarrufu uç noktaya taşıdılar: 1 milyon sterlin biriktirip 40 yaşında emekli oldular! Nasıl başardılar?

İngiltere'nin güneyinde yaşayan Alan ve Katie Donegan çifti, uç noktadaki tasarruf alışkanlıkları ve doğru yatırımları sayesinde geleneksel emeklilik yaşını beklemeden finansal özgürlüklerine ulaştı.

Kış aylarında evlerinde kaloriferi açmaktan bile kaçındıklarını belirten Alan Donegan, "Bunun yerine kat kat giyinir ve sıcak su torbaları kullanırdık; bunu bir oyuna dönüştürmüştük. Bu bir çile değil, bir stratejiydi" diyerek süreci özetledi. Çevrelerindeki insanların bu yaşam tarzını "aşırı" veya "çılgınca" bulduğunu kabul eden çift, tek odak noktalarının "özgürlük satın almak" olduğunu ifade etti. Donegan çiftinin bahsettiği bu özgürlük, yedi yıl önce, Alan henüz 40, Katie ise sadece 35 yaşındayken erken emekli olmalarıyla gerçeğe dönüştü.

Sadece öğle yemeği alışkanlığı 40 bin sterlin kazandırdı

Dışarıdan yemek söylemeyi neredeyse tamamen bırakan ve işe her gün evde hazırladıkları paketli öğle yemeklerini götüren çiftten Alan Donegan, "Sadece bu tek bir öğle yemeği alışkanlığı sayesinde 10 yılda durumumuz 40 bin sterlin daha iyiye gitti. Hatta telefonlarımızı dışarıdayken şarj eder ve süpermarketlerin yere atılmış kuponlarını arardık. Bunun çılgınlık mı yoksa deha mı olduğuna siz karar verin ama işe yaradı" dedi.

BBC'de yer alan habere göre; emeklilik öncesinde Alan bir eğitim ve yaşam koçluğu şirketi işletirken, Katie ise bir finans firmasında risk analisti olarak yüksek gelirli pozisyonlarda çalışıyordu. Çift, iyi gelirlerinin yanı sıra biriktirdikleri her kuruşu yatırıma dönüştürerek süreci hızlandırdı. Katie Donegan, "Yatırım yaptığımız her bir sterlin, istediğimiz hayata doğru atılmış bir adımdı" diyerek toplam tasarrufları 1 milyon sterline ulaştığında işi bıraktıklarını belirtti.

Dünya genelinde büyüyen bir akım: FIRE

Alan ve Katie, "Finansal Bağımsızlık, Erken Emeklilik" anlamına gelen ve dünya genelinde hızla büyüyen FIRE (Financial Independence, Retire Early) akımının birer parçası. Yaklaşık 15 yıl öncesine kadar oldukça niş bir kavram olan bu hareket, günümüzde sosyal medya platformu Reddit'teki ana tartışma grubunda milyona yakın üyeye ulaşmış durumda. Akımın temel kuralı ise çalışma hayatı boyunca son derece tutumlu bir yaşam sürerek birikimleri doğru enstrümanlarda büyütmek ve mümkün olan en kısa sürede kalıcı olarak iş hayatından ayrılabilmek. Ancak yüksek yaşam maliyetleri, artan konut fiyatları ve eğitim borçları gibi ekonomik zorluklar nedeniyle, günümüzde pek çok çalışan için bu durum bir hayal olmaktan öteye geçemiyor ve çoğu insanın gelecekte çok daha uzun süreler çalışması gerekiyor.