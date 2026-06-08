TCMB Raporu: Mayısta enflasyonun ana eğilimi geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yayımladığı Mayıs Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda enflasyonun seyrine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Rapora göre mayıs ayında tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 1,71 artarken, mevsimsellikten arındırılmış veriler enflasyonun ana eğiliminde önceki aya kıyasla gerilemeye işaret etti.

Raporda, mayıs ayında fiyat gelişmelerinde ulaştırma hizmetleri, giyim ve işlenmiş gıda kalemlerinin öne çıktığı belirtildi. Buna karşılık işlenmemiş gıda fiyatlarındaki düşüş, tüketici enflasyonunu sınırlayan ana unsur oldu.

Yıllık enflasyon yüzde 32,61 oldu

TCMB verilerine göre mayıs ayında tüketici fiyat endeksi aylık yüzde 1,71 yükseldi. Yıllık enflasyon ise bir önceki aya göre 0,24 puan artarak yüzde 32,61 seviyesine çıktı. Merkez Bankası, çekirdek enflasyonu gösteren B ve C endekslerinde de aylık artış hızının yavaşladığını belirtti.

Enflasyonda ulaştırma ve giyim öne çıktı

Mayıs ayında fiyat artışlarında özellikle ulaştırma hizmetleri, giyim ve ayakkabı ile işlenmiş gıda grupları etkili oldu.

Yeni sezon etkisinin devam ettiği giyim ve ayakkabı grubunda fiyatlar aylık bazda yüzde 11,40 artarak tarihsel ortalamaların üzerinde bir yükseliş gösterdi.

Hizmet grubunda ise ulaştırma fiyatları akaryakıt gelişmeleri ve bayram döneminin etkisiyle yüzde 5,61 yükseldi. Hava yolu yolcu taşımacılığı fiyatları yüzde 15,22, şehirler arası otobüs ücretleri ise yüzde 5,46 arttı.

İşlenmemiş gıda fiyatları enflasyonu sınırladı

Rapora göre mayıs ayında gıda ve alkolsüz içecekler grubunda fiyatlar yüzde 0,48 geriledi.

Özellikle işlenmemiş gıda fiyatları sebze ve et ürünlerindeki düşüşün etkisiyle yüzde 4,05 azalırken, taze meyve ve sebze fiyatlarında düşüş yüzde 9,34 olarak gerçekleşti.

Buna karşılık işlenmiş gıda grubunda aylık enflasyon yüzde 2,63 seviyesinde kaldı. Ekmek, tahıllar, et ürünleri ile süt ve süt ürünlerindeki fiyat artışları bu yükselişte etkili oldu.

Enerji grubunda akaryakıt etkisi görüldü

Enerji fiyatları mayıs ayında yüzde 0,17 gerilerken, yıllık enerji enflasyonu 3,34 puanlık düşüşle yüzde 43,88 seviyesine indi.

Merkez Bankası, bu gelişmede ham petrol fiyatlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarının yüzde 3,04 gerilemesinin belirleyici olduğunu ifade etti. Buna karşın meskenlerde doğal gaz fiyatları kademeli tarife uygulamasının etkisiyle yüzde 4,57 arttı.

Üretici fiyatlarında enerji baskısı sürdü

Yurt içi üretici fiyat endeksi mayıs ayında yüzde 2,75 artarken, yıllık üretici enflasyonu yüzde 28,93 olarak gerçekleşti.

Raporda, küresel enerji piyasalarındaki gelişmelerin üretici fiyatları üzerinde etkisini sürdürdüğü belirtilirken, doğal gaz, ham petrol, kimyasal ürünler ile kauçuk ve plastik ürünlerinde fiyat artışlarının yüksek seyrettiği vurgulandı.