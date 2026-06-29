TÜİK açıkladı: Haziran ayında ekonomik güven yükselişini sürdürdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Haziran ayına ait Ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Bir önceki aya göre Haziran ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,5 oranında artarak 87,9 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi ise yüzde 1 oranında artarak 102 değerini aldı.
Ayrıca, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,4 oranında artarak 110,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 112,8 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 83 değerini aldı.