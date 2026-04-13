TÜİK açıkladı: Şubatta toplam ciro yüzde 34,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Şubat ayına ait ciro endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2026 yılı Şubat ayında yıllık yüzde 34,2 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2026 yılı Şubat ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 31,7, inşaat ciro endeksi yüzde 20,2, ticaret ciro endeksi yüzde 36,8 ve hizmet ciro endeksi yüzde 34,6 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 2 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2026 yılı Şubat ayında aylık yüzde 2 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2026 yılı Şubat ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 4,1 artarken, inşaat ciro endeksi yüzde 3 azaldı.

Ticaret ciro endeksi ise yüzde 1,5, hizmet ciro endeksi yüzde 2,5 arttı.