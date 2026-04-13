ARA
DOLAR
44,69
0,04%
DOLAR
EURO
52,57
0,12%
EURO
ALTIN
6807,90
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

TÜİK açıkladı: Şubatta toplam ciro yüzde 34,2 arttı

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2026 yılı Şubat ayında yıllık yüzde 34,2 oranında artış gösterdi.

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Şubat ayına ait ciro endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2026 yılı Şubat ayında yıllık yüzde 34,2 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2026 yılı Şubat ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 31,7, inşaat ciro endeksi yüzde 20,2, ticaret ciro endeksi yüzde 36,8 ve hizmet ciro endeksi yüzde 34,6 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 2 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2026 yılı Şubat ayında aylık yüzde 2 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2026 yılı Şubat ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 4,1 artarken, inşaat ciro endeksi yüzde 3 azaldı. 

Ticaret ciro endeksi ise yüzde 1,5, hizmet ciro endeksi yüzde 2,5 arttı.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL