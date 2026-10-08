"Türkiye-ABD ticareti en geç 2028'de 50 milyar doları yakalayabilir"

İstanbul'da bir otelde düzenlenen ACE BPSC 2026 Konferansı'nda konuşan Bakan Bolat, yaklaşık 2 bin ABD'li yatırımcı ve şirketin Türkiye'de üretim, ticaret ve ihracat faaliyetlerinde bulunduğunu ifade etti.

Bolat, 16,5 milyar dolarlık yatırımın yanı sıra bugüne kadar akım olarak gelen toplam yatırımların 60 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

ABD'nin Türkiye açısından önemli bir ortak olduğunu vurgulayan Bolat, geçen yıl iki ülke arasındaki toplam ticaret hacminin 38,6 milyar dolar olduğunu ve ABD'nin 6 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdiğini söyledi.

Bolat, şunları kaydetti:

"Özellikle uçak alımları ve artan LNG ithalatımız nedeniyle hem dış ticaret arttı yüzde 12-13 civarında hem de toplam ticaretimiz iyi gelişti. Bu trend bu sene de devam ediyor. İlk 9 ayın verilerine göre Türkiye-ABD ticaretinde yüzde 17 artış var ve ABD'nin Türkiye'ye ihracatı 2,5 milyar dolar artmış. Türkiye'nin de ABD'ye ihracatı 1,8 milyar dolar ekstra artış gösterdi. Bunlar bütün bu çabalarımızın, toplantıların ve yatırımların, fuarların, katıldığımız forumların olumlu etkisini göstermekte ve iki ülke liderleri arasındaki dostluk ve dayanışma da ikili siyasi ilişkilerin ticarete ve ekonomiye olumlu yansımasını beraberinde getirmektedir."

Siyasi ilişkilerin iyi olduğu dönemlerde ticaret, yatırım ve ekonomik ilişkilerin de bundan hızlı şekilde olumlu etkilendiğini anlatan Bolat, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konulan yıllık 100 milyar dolarlık ticaret hedefine bağlı olduklarını dile getirdi.

Gidişatın olumlu olduğunu belirten Bolat, "Türkiye ve ABD arasındaki toplam ticarette en geç 2028'de 50 milyar doları yakalayabileceğiz." dedi.

Türkiye'den ABD'ye yapılan doğrudan yatırımların da 14,5 milyar dolara ulaştığını aktaran Bolat, Türk iş dünyasının ABD'nin birçok bölgesinde ticaret, lojistik ve yatırım alanlarında aktif faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Türkiye-ABD ticaretinin son 10 yılda yaklaşık iki katına çıktığını, 2015'te yaklaşık 21 milyar dolar olan ticaret hacminin 38,6 milyar dolara yükseldiğini belirten Bakan Bolat, bu yıl 43 milyar dolara ulaşılması halinde 10 yıllık dönemde iki katın üzerinde artış sağlanmış olacağını ifade etti.

Bolat, "Turizm bakımından yılda 1 milyon 600 bin Amerikalı turist Türkiye'ye geliyor. Türkiye'den de Amerika'ya yaklaşık 260 bin insanımız yılda seyahat ediyor." diye konuştu.

Türk Hava Yollarının (THY) ABD'de 14 şehre uçtuğunu ve günlük uçuş sayısının 23 olduğunu aktaran Bolat, "Amerika ile bütün dünya arasında bağlantı anlamında çok büyük bir avantaj sağlıyor. Türk Hava Yolları gerçekten önemli bir üstünlüğe sahip Amerika hatlarında." diye konuştu.

Türkiye'nin ihracatın yanı sıra önemli miktarda ithalat yapan bir ülke olduğunu belirten Bolat, ham madde, üretim girdileri ve enerji ürünleri başta olmak üzere zorunlu ithalat kalemlerinin bulunduğunu söyledi.

Yıllık mal ithalatının yaklaşık 379 milyar dolar, hizmet ithalatının ise 62-63 milyar dolar seviyesinde olduğunu anlatan Bolat, hizmet ithalatında Amerikan şirketlerinin önemli bir avantajı olduğunu kaydetti.

Bakan Bolat, Türkiye'nin 23 yılda 294 milyar dolar yabancı yatırım çektiğini ifade ederek, "5 bin olan yabancı şirket ve yatırımcı sayısı 2002'de bu yıl 90 bin sınırına geldi. Bu firmalar Türkiye'de yatırım yapıyor, para getiriyor, üretim yapıyor, istihdam yapıyor." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin dış ticarete çok açık bir ülke olduğunu dile getiren Bolat, "Mal ve hizmet, ihracat toplamı 410 milyar dolar. Temmuz itibarıyla milli gelirimiz 1,7 trilyon dolar olarak açıklandı. Mal ve hizmet ihracatının milli geliri oranı yüzde 27." diye konuştu.

Bolat, "Buna ithalatı da eklersek 865 milyar dolar mal ve hizmet, ihracat ve ithalat toplamımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin limanlar, lojistik merkezleri, deniz yolunda dünyada ilk 10'da olduğunu belirten Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kara yolu ulaşımında yine dünyada ilk 11'in içindeyiz. Hava yolunda Türk Hava Yolları ile dünyada dördüncüyüz, turizmde dünyada dördüncüyüz, müteahhitlikte dünyada 2. sıradayız Çin'in ardından. İmalat sanayi olarak da güçlü bir üretim kabiliyeti olan bir ülkeyiz.

Biz bunu ABD'den yaptığımız ithalatlarla, Avrupa Birliği'nden yaptığımız ithalatlarla, Uzak Doğu'dan yaptığımız ithalatlarla, enerji ithalatımızla yani tek taraflı çalışan bir ticaret yok, iki taraflı çalışan bir ticaret var ve iş yaptığımız ülkelerin de birlikte kazan kazan formülüyle çalışıyoruz. Biz eşitlik temelinde, dengeli ticaret temelinde bunu götürmeye çalışıyoruz."

Bolat, Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin bir numaralı dış ticaret ortağı olduğunu anlatarak, AB'nin Türkiye'nin ihracatındaki payının yüzde 43, ithalatındaki payının ise yüzde 32 olduğunu ifade etti.

Türkiye'ye gelen 294 milyar dolar doğrudan yatırımın yüzde 63'ünün Avrupa kaynaklı geldiğini aktaran Bolat, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Bu büyük bir arz tedarik zinciri oluşmasını sağladı. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği son 23-24 yılda Gümrük Birliği çok başarılı bir sanayi entegrasyonuna dönüştü ve Türkiye-AB ticareti 1996'da 21 milyar dolarken 233 milyar dolara yükseldi. 11 kat artış gösterdi 30 yıl içerisinde.

ABD ve Avrupa Birliği'nde yüzde 1, yüzde 2 civarında olan ortalama enflasyon oranları Kovid döneminde 2021, 2022 yıllarında yüzde 10 yüzde 11'e çıktı. Çin'in de piyasaya gelip ben buradayım demesiyle ve dünya pazarlarındaki çok hızlı ataklarıyla dünyada ticaret savaşları hızlandı. ABD, Avrupa Birliği, Çin ve diğer gelişmekte olan ülkeler arasında gerçekten çok zorlu müzakereler yaşanıyor ve çok hızlı ticaret savaşları ve ticaret korumacılık rüzgarları esiyor."