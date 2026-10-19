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Ekonomist
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Çiftçinin üretim maliyetinde yükseliş! Yıllık artış yüzde 30'u aştı

TÜİK, Ağustos 2026 dönemine ait tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini yayımladı. Tarımsal üretimde kullanılan mal ve hizmetlerin maliyetleri yıllık bazda yüzde 30'un üzerinde artarken, aylık artışta da hızlanma kaydedildi.

Çiftçinin üretim maliyetinde yükseliş! Yıllık artış yüzde 30'u aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Ağustos ayına ilişkin Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) verilerini yayımladı. 

Buna göre, Tarım-GFE'de 2026 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,41, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 21,15, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,28 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,05 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 3,77 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,17 artış yaşandı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 31,63, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde ise yüzde 22,16 artış gerçekleşti.

Çiftçinin üretim maliyetinde yükseliş! Yıllık artış yüzde 30'u aştı-1

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt gruplar belli oldu

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 43,14 artış ile enerji ve yağlayıcılar, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 9,58 artış ile enerji ve yağlayıcılar oldu.

Çiftçinin üretim maliyetinde yükseliş! Yıllık artış yüzde 30'u aştı-2
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Ekonomist
EKONOMİST YAZARI Ekonomist ekonomist@bigmedia.com.tr
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