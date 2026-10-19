OMODA | JAECOO yeni nesil modeli OMODA 5 NEXT’i Paris’te sahneye çıkardı: İşte özellikleri

NEXT FUN yaklaşımıyla geliştirilen OMODA 5 NEXT, sürüş konforunu ve araç içi yaşam deneyimini destekleyen donanımlarıyla öne çıkıyor. Havalandırma, ısıtma ve masaj fonksiyonlarını bir araya getiren koltuklar, farklı mevsim ve yol koşullarında konforlu bir yolculuk deneyimi sunuyor. Bu koltuk teknolojisini 65 noktada uygulanan akustik yalıtım çözümleri ve ses yalıtımlı camlar tamamlıyor. Böylece dış ortamdan kaynaklanan gürültünün azaltılması ve kabin içinde daha sessiz bir ortam oluşturulması hedefleniyor.

OMODA 5 NEXT’in gelişmiş multimedya sistemi de araç içi deneyimi zenginleştiriyor. Subwoofer ile desteklenen 8 hoparlörlü Sony ses sistemi ve kabini çevreleyen ambiyans aydınlatması, yolculuklara keyif katıyor. 15,6 inçlik 2K yüksek çözünürlüklü merkezi ekran, navigasyon, eğlence ve araç fonksiyonlarının kolayca yönetilmesini sağlarken çift bölgeli sesli komut sistemi, farklı işlevlere eller serbest şekilde erişme olanağı sunuyor.

Akıllı koku sistemi, Bluetooth hoparlör ve araç içi karaoke sistemi de OMODA 5 NEXT’in teknolojik donanımları arasında yer alıyor. Bu özellikler, modelin şehir içi yolculuklardan hafta sonu seyahatlerine kadar farklı kullanım senaryolarında konfor ve eğlenceyi bir arada sunmasına katkıda bulunuyor.

