OMODA | JAECOO yeni nesil modeli OMODA 5 NEXT’i Paris’te sahneye çıkardı: İşte özellikleri

OMODA | JAECOO, 2026 Paris Otomobil Fuarı’nda yeni OMODA 5 NEXT modelinin Avrupa prömiyerini gerçekleştirdi.
Genç nesillerin değişen beklenti ve yaşam tarzlarından ilham alınarak geliştirilen OMODA 5 NEXT, markanın tasarım ve teknoloji alanındaki gelecek vizyonunu yansıtıyor. “DRIVE TO THE NEXT” mottosuyla tanıtılan model, NEXT TREND, NEXT FUN ve NEXT TECH olmak üzere üç temel yaklaşım etrafında şekilleniyor. Yenilikçi tasarımı, konfor odaklı kabini, gelişmiş hibrit teknolojisi ve akıllı sürüş özellikleriyle öne çıkan OMODA 5 NEXT, otomobili yalnızca bir ulaşım aracı olmaktan çıkararak kişisel tarzı ve yaşam biçimini yansıtan bir mobilite deneyimine dönüştürmeyi hedefliyor.
Model, 19-24 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 2026 Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi’nde gerçekleştirilecek özel test sürüşleriyle de katılımcılarla buluşacak. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek özel test sürüşleri sayesinde davetliler, modelin tasarımını, konfor özelliklerini ve sürüş karakterini gerçek yol koşullarında deneyimleme fırsatı bulacak.
1 Yenilikçi tasarımıyla yeni nesil OMODA kimliğini yansıtıyor
OMODA 5 NEXT, NEXT TREND yaklaşımı doğrultusunda geliştirilen yenilikçi tasarım diliyle dikkat çekiyor. Öne doğru eğimli sportif ön tasarımı, şimşek formundaki ön ve arka aydınlatma grupları ve mekanik tasarım unsurlarından ilham alan arka bölümü, modele güçlü ve dinamik bir görünüm kazandırıyor. Sportback coupe silüeti ve keskin bıçak formundaki gövde çizgileri de otomobilin sportif karakterini tamamlıyor. Modern tasarım detaylarıyla kişiselleştirilmiş mobilite deneyimine önem veren kullanıcıların beklentilerine yanıt vermeyi amaçlayan OMODA 5 NEXT, günlük yaşamın bir parçası olan otomobili aynı zamanda bireysel tarzın bir ifadesi olarak konumlandırıyor.
2 Konfor ve eğlence teknolojilerini bir araya getiriyor
NEXT FUN yaklaşımıyla geliştirilen OMODA 5 NEXT, sürüş konforunu ve araç içi yaşam deneyimini destekleyen donanımlarıyla öne çıkıyor. Havalandırma, ısıtma ve masaj fonksiyonlarını bir araya getiren koltuklar, farklı mevsim ve yol koşullarında konforlu bir yolculuk deneyimi sunuyor. Bu koltuk teknolojisini 65 noktada uygulanan akustik yalıtım çözümleri ve ses yalıtımlı camlar tamamlıyor. Böylece dış ortamdan kaynaklanan gürültünün azaltılması ve kabin içinde daha sessiz bir ortam oluşturulması hedefleniyor.
OMODA 5 NEXT’in gelişmiş multimedya sistemi de araç içi deneyimi zenginleştiriyor. Subwoofer ile desteklenen 8 hoparlörlü Sony ses sistemi ve kabini çevreleyen ambiyans aydınlatması, yolculuklara keyif katıyor. 15,6 inçlik 2K yüksek çözünürlüklü merkezi ekran, navigasyon, eğlence ve araç fonksiyonlarının kolayca yönetilmesini sağlarken çift bölgeli sesli komut sistemi, farklı işlevlere eller serbest şekilde erişme olanağı sunuyor.
Akıllı koku sistemi, Bluetooth hoparlör ve araç içi karaoke sistemi de OMODA 5 NEXT’in teknolojik donanımları arasında yer alıyor. Bu özellikler, modelin şehir içi yolculuklardan hafta sonu seyahatlerine kadar farklı kullanım senaryolarında konfor ve eğlenceyi bir arada sunmasına katkıda bulunuyor.
3 SHS-H Süper Hibrit teknolojisiyle verimlilik ve performans bir arada
OMODA 5 NEXT, tasarım ve konfor özelliklerinin yanı sıra güç-aktarma teknolojisiyle de öne çıkıyor. Modelde kullanılan SHS-H Süper Hibrit sistemi, performans ve yakıt verimliliğini bir araya getirerek farklı sürüş koşullarına uyum sağlamayı amaçlıyor. Şehir içi kullanımda akıcı ve konforlu bir sürüş deneyimini destekleyen sistem, uzun yolculuklarda ise performans ve menzil avantajlarıyla öne çıkıyor.
Farklı sürüş senaryolarındaki ihtiyaçlara yanıt vermek üzere geliştirilen SHS-H Süper Hibrit teknolojisi, OMODA 5 NEXT’in günlük kullanım pratikliğini de destekliyor. Böylece model, konfor ve sürüş keyfini hibrit teknolojisinin sunduğu avantajlarla bir araya getiriyor.
OMODA 5 NEXT’in NEXT TECH yaklaşımı, akıllı teknolojiler aracılığıyla sürüşü daha kolay, güvenli ve konforlu hale getirmeye odaklanıyor. Bu kapsamda sunulan 540 derece panoramik görüntüleme sistemi, özellikle dar alanlarda ve görüşün kısıtlı olduğu koşullarda sürücünün araç çevresini daha iyi algılamasına yardımcı oluyor. Sistem, manevra ve park sırasında çevresel farkındalığı artırmayı hedefliyor.
Modelin güvenlik donanımlarında gövde yapısı da önemli bir rol oynuyor. Gövdesinin yüzde 78’inde yüksek dayanımlı çelik kullanılan OMODA 5 NEXT, sağlam gövde mimarisini pasif güvenlik donanımlarıyla destekliyor. Araçta bulunan 7 hava yastığı ve ön gergili emniyet kemerleri, olası çarpışma durumlarında yolcuların korunmasına katkı sağlıyor. Akıllı sürüş teknolojileri ve güvenlik donanımlarını bir araya getiren model, günlük yolculuklarda güvenlik ve kullanım kolaylığını birlikte sunmayı amaçlıyor.