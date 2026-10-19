Tam bir servet değerinde: Tonlarca yükü kaldırabiliyor! Görenler hayran kaldı

MaxiVision 2 kabini sayesinde sürücüye üst düzey bir sürüş konforu sağlayan araçta; arka kısımda 12 bin, önde ise 6 bin kilogramlık kaldırma kapasitesi yer alıyor. Agrosky alıcısı sayesinde 2 santimetreye kadar hassasiyetle otomatik sürüş imkanı veren iMonitor3 ve MaxCom kumanda kolçağı gibi üst segment donanımları bünyesinde barındıran dev traktör, 4 gün boyunca fuar ziyaretçilerinin en çok incelediği ve hayranlıkla takip ettiği simge ürün oldu.