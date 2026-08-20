Türkiye’nin net uluslararası yatırım pozisyonu açığı belli oldu! İşte haziran verileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı Haziran ayına ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu İstatistiklerini yayımladı. Buna göre, Türkiye’nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu, 2026 yılı Haziran ayı itibarıyla -402,6 milyar dolar oldu.

Finansal türev işlemleri, yeni bir kalem olarak yer almaya başladı ve Haziran 2026 itibarıyla türev sözleşmelerinin net değeri -4,3 milyar dolar olarak açıklandı.

Haziran ayı itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,7 oranında azalışla 404,0 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 3 oranında artışla 806,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası'nın rezerv varlıkları azaldı

Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin yurt dışı mevduat hareketleri için yapılan revizyon neticesinde, varlıklar altındaki "Diğer Yatırımlar / Efektif ve Mevduatlar" kalemi, 2026 yılı birinci çeyreği itibarıyla 12,8 milyar dolar yukarı yönlü güncellendi.

Varlık kalemleri bir önceki çeyreğe göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar yüzde 3,2 oranında artarak 81,2 milyar oldu.

Portföy Yatırımları yüzde 11 oranında azalarak 9,1 milyar dolar, diğer yatırımlar yüzde 2,7 oranında azalarak 163,6 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde, bankaların yabancı para varlıkları yüzde 7 oranında azalarak 49,0 milyar dolar olurken, Merkez Bankası'nın rezerv varlıkları da yüzde 2,2 oranında azalarak 147,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Hisse senetleri ve yatırım fonu paylarında artış

Portföy yatırımları alt kalemlerinden hisse senetleri ve yatırım fonu payları, bir önceki çeyreğe göre yüzde 14,6 oranında artarak 49,7 milyar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri bir önceki çeyreğe göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 0,6 oranında azalışla 231,5 milyar dolar, portföy yatırımları yüzde 8,8 oranında artarak 154,8 milyar dolar, diğer yatırımlar ise yüzde 2,9 oranında artarak 413,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.